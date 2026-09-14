Emis Killa celebra 10 anni di Terza Stagione: il capolavoro esce per la prima volta in vinile

Il 16 ottobre segna un appuntamento imperdibile per i fan di Emis Killa: l'album Terza Stagione, pietra miliare del rap italiano pubblicata originariamente nel 2016, arriva per la prima volta in formato vinile con un'edizione celebrativa intitolata Terza Stagione - 10 Anni Dopo. Il pre-order è già attivo.



La nuova uscita è un doppio vinile rosa trasparente che include sia la tracklist originale dell'album che i tre brani extra provenienti dalla versione deluxe del 2016: "Sei tu (feat. Andrea Piraz)", "Teen Idol" e "Prima che sia lunedì (band version)".



Realizzato senza censure e guidato dalla volontà di restare fedele alle origini hip hop, l'album è stato definito da Emis Killa stesso "un disco grezzo, da cui filtra un ritrovamento di me stesso, sia nei testi che nelle sonorità". Grazie a un approccio diretto, lontano dalle logiche mainstream, il progetto ha confermato l'identità street dell'artista, mescolando racconti di vita, storie urbane e tematiche sociali a brani che rappresentano puri esercizi di stile rap.



Nel contesto del 2016, anno in cui il movimento trap cominciava a rivoluzionare la scena italiana, Terza Stagione si è distinto come esempio di hardcore rap capace di raggiungere il primo posto in classifica e conquistare certificazioni importanti. Nessuna concessione al pop, solo liriche crude, incastri metrici serrati e autenticità.



L'album è impreziosito dalla presenza di ospiti di rilievo come Neffa, Maruego, Fabri Fibra, Jake La Furia, Coez, Giso e Jamil. Le collaborazioni arricchiscono un lavoro che affronta argomenti dal forte impatto, come l'abuso di alcool, l'amore ossessivo e la distanza sociale tra centro città e periferia.



Questa edizione speciale rappresenta un'occasione unica per rivivere, o scoprire per la prima volta, un passaggio fondamentale nella carriera di Emis Killa attraverso venti tracce cariche di personalità.



Un vero manifesto del rap italiano, da custodire nella propria collezione personale o da riscoprire con questa nuova veste.