Sportscar Together Day riunisce oltre 1850 appassionati Porsche a Franciacorta

Una grande festa della passione per le auto sportive ha animato il Porsche Experience Center Franciacorta, che ha accolto più di 1850 partecipanti e oltre 700 vetture in occasione dello Sportscar Together Day. La giornata, svoltasi il 12 settembre, ha visto riunirsi la community italiana di Porsche per condividere emozioni, cultura automobilistica e il piacere della guida sportiva in un evento che ha unito generazioni di appassionati.

L'iniziativa fa parte di una celebrazione globale ospitata contemporaneamente nei Porsche Experience Center di tutto il mondo da Hockenheim a Le Mans, passando per Atlanta, Tokyo e Shanghai, creando un legame ideale tra luoghi e persone unite dall'amore per la Casa di Stoccarda. "Accanto alle vetture e alle attività in pista, il cuore dell'evento è stato soprattutto l'incontro tra le persone", ha dichiarato Pietro Innocenti, CEO Porsche Italia. "Proprietari, appassionati e collezionisti hanno dato vita a un momento di aggregazione capace di raccontare la dimensione più autentica della nostra community. Per il nostro Marchio, infatti, il concetto di 'Sportscar Together' è una filosofia fondata sulla condivisione di un modo di vivere la sportività, la velocità e il viaggio, sul senso di appartenenza e sul desiderio di continuare a costruire insieme il futuro di Porsche, senza dimenticare le icone che ne hanno definito la storia".

L'edizione 2026 si è distinta anche per aver festeggiato il 5° anniversario del Porsche Experience Center Franciacorta, attivo dall'11 settembre 2021 e già visitato da oltre 95.000 persone presenti da 94 nazioni, con oltre 41.000 esperienze in pista organizzate. In cinque anni, sono stati ospitati più di 900 eventi negli spazi italiani di Porsche.

Al centro della manifestazione si sono alternate le Porsche più celebri del passato e del presente, trasformando il Paddock in un vero e proprio museo a cielo aperto. Grande interesse ha suscitato la nuova Cayenne Electric, protagonista di una esposizione che ne ha raccontato l'evoluzione insieme alle precedenti generazioni. Accanto a modelli iconici come la Porsche 356 1500 Speedster del 1955, numerose versioni della storica 911 sono state ammirate da vicino, dalla 911 S 2.0 degli anni Sessanta all'iconica Carrera 2.7 RS dei Settanta, oltre alla rarissima 959 degli anni Ottanta e la prestigiosa Carrera GT dei Duemila, fino alle più attuali 997, 991 e 992.

La storia sportiva del marchio non è mancata, con alcune delle più leggendarie vetture da competizione: la 917 LH Coupé Martini del 1970 dal museo Porsche di Zuffenhausen, una 917 del 1969 e una 908 del 1968, oltre alla vincitrice della Targa Florio 911 Carrera RSR e all'intera evoluzione della 911 GT3 Cup, ancora oggi protagonista della Porsche Carrera Cup Italia.

A segnare il ponte tra tradizione e futuro è stata presente anche la Taycan Turbo GT, punta di diamante del primo campionato monomarca Porsche dedicato alle vetture 100% elettriche. La passione per il brand è stata celebrata anche all'interno del People Excellence Center, dove gli specialisti Porsche hanno mostrato dal vivo le attività di manutenzione, restauro e cura delle auto che consentono di mantenere originalità, sicurezza, prestazioni e valore nel tempo.

Sportscar Together Day a Franciacorta ha così unito appassionati e collezionisti in una giornata di festa, emozioni e celebrazione dell'eredità Porsche in tutte le sue sfaccettature, tra passato glorioso e futuro elettrificato.