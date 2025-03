BMW Motorrad alza l’asticella: ecco le nuove F 900 R e F 900 XR

BMW Motorrad rinnova la sua offerta nel segmento medio con le nuove F 900 R e F 900 XR, due modelli che si aggiornano sotto il profilo tecnico ed estetico, migliorando la dotazione di serie e l’esperienza di guida.

“Con una gamma di equipaggiamenti di serie notevolmente ampliata, forcelle a steli rovesciati completamente regolabili, ruote più leggere e un risparmio di peso di 3 chilogrammi, siamo riusciti a rendere le BMW F 900 R e F 900 XR ancora più attraenti”, ha dichiarato Anton Huber, Responsabile del progetto.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con un potente motore bicilindrico in linea da 895 cc, capace di erogare 105 CV (77 kW) e ora conforme alla normativa Euro 5+. La nuova modalità di guida Dynamic, di serie, assicura un assetto più sportivo, mentre il Dynamic Traction Control (DTC) e il controllo della coppia di trascinamento del motore migliorano sicurezza e stabilità.

BMW Motorrad ha collaborato con Akrapovič per offrire un nuovo silenziatore sportivo, disponibile come accessorio opzionale, che riduce il peso di 1,2 kg e dona un sound ancora più aggressivo.

Le nuove forcelle a steli rovesciati regolabili migliorano la maneggevolezza, mentre le ruote alleggerite (-1,8 kg) contribuiscono alla riduzione complessiva del peso di 3 kg. Inoltre, l’ABS Pro e il Dynamic Brake Control (DBC), ora di serie, garantiscono un controllo ottimale della frenata, anche in curva.

Un’altra novità importante è l’introduzione di una nuova batteria più leggera, che contribuisce ulteriormente alla riduzione complessiva del peso e ottimizza la distribuzione delle masse.

BMW F 900 R: più sportiva che mai

La nuova F 900 R si distingue per una posizione di guida più sportiva, ottenuta grazie a un manubrio e pedane riposizionati. Anche l’estetica è stata rinfrescata con nuove finiture laterali dei fari in tinta con la carrozzeria.

Il carattere dinamico della F 900 R è enfatizzato da un telaio rigido e da un’ergonomia che permette una guida ancora più aggressiva. L’esperienza di guida è migliorata anche grazie alla nuova sella sportiva, disponibile come optional per chi desidera un assetto più racing.

Disponibile in tre colorazioni: Snapper Rocks Blue metallizzato, Triple Black e la versione Sport in Lightwhite con Racingblue metallizzato.

BMW F 900 XR: comfort e tecnologia al top

Pensata per i viaggiatori, la nuova F 900 XR beneficia di un’aerodinamica ottimizzata grazie a un parabrezza ridisegnato, riducendo la pressione del vento sul pilota. Protezioni per le mani, manopole riscaldate e fari adattivi sono ora di serie, mentre il sistema Headlight Pro offre una visibilità superiore nelle ore notturne.

Un ulteriore punto di forza della XR è la dotazione elettronica avanzata, che include frenata assistita in curva, sospensioni elettroniche e una porta USB-C per la ricarica di dispositivi mobili. Disponibile nei colori Racing Red, Triple Black e Lightwhite con Racingblue metallizzato.

Oltre alle migliorie di serie, BMW offre una vasta gamma di accessori originali per personalizzare ulteriormente entrambe le moto. Tra questi, il silenziatore Akrapovič, le pedane fresate, le valigie morbide con serratura e, per la F 900 XR, un parabrezza alto per un comfort maggiore sulle lunghe percorrenze. La possibilità di scegliere tra diverse selle con altezze variabili rende questi modelli ancora più versatili, adattabili alle esigenze di ogni motociclista.

I prezzi per il mercato italiano partono da 9.650 euro per la Bmw F 900 R e da 12.250 euro per la XR.