BMW Motorrad Italia e “I Bambini delle Fate”: un viaggio in Indonesia all’insegna dell’inclusione sociale

BMW Motorrad Italia rinnova il suo impegno verso l’inclusione sociale, sostenendo ancora una volta l’impresa di Franco e Andrea Antonello, protagonisti del progetto “I Bambini delle Fate”, fondato per offrire supporto concreto ai bambini autistici e alle loro famiglie. Quest’anno, padre e figlio intraprenderanno un emozionante viaggio in moto in Indonesia, portando con sé un messaggio universale di speranza, avventura e inclusione.

“Make Life An Inclusive Ride” è il motto che accompagna questa nuova esperienza, sintesi perfetta dei valori che BMW Motorrad Italia promuove attraverso il suo programma di responsabilità sociale. Il progetto, raccontato anche sulla piattaforma Specialmente.bmw.it, rappresenta un’occasione unica per riflettere sull’importanza dell’esperienza reale nella vita dei ragazzi con autismo, sottolineando quanto il viaggio possa diventare strumento di comunicazione, crescita e connessione emotiva.

A bordo della nuova BMW R 1300 GS, fornita con il supporto dell’importatore locale e di BMW Motorrad Indonesia, Franco e Andrea affronteranno insieme le strade e le sfide del territorio indonesiano. Ma questo non è solo un viaggio su due ruote: è un percorso umano e simbolico, fatto di emozioni condivise, scoperte e piccoli gesti che raccontano la bellezza della diversità.

Alessandro Salimbeni, Direttore Generale di BMW Motorrad Italia, ha dichiarato con orgoglio: “Siamo estremamente fieri di essere ancora una volta al fianco di Franco e Andrea. Questa avventura rappresenta una continuità del nostro legame con ‘I Bambini delle Fate’, un progetto che sentiamo profondamente vicino. L’inclusione sociale è un pilastro fondamentale della nostra visione di impresa responsabile. E la moto, simbolo di comunità e libertà, è il mezzo perfetto per abbattere barriere e costruire relazioni autentiche.”

Il viaggio di Franco e Andrea sarà raccontato attraverso i canali social ufficiali del progetto, coinvolgendo una community sempre più ampia e consapevole. La forza comunicativa di questo progetto risiede nella sua autenticità: padre e figlio dimostrano, giorno dopo giorno, che l’autismo non è un limite insormontabile, ma una strada diversa da percorrere con coraggio e amore.

Con “Make Life An Inclusive Ride”, BMW Motorrad Italia riafferma il suo ruolo attivo nel promuovere un mondo più aperto, empatico e inclusivo. Il viaggio in Indonesia sarà molto più di una semplice avventura: sarà un manifesto di speranza e un esempio concreto di come il motociclismo possa diventare una potente leva per il cambiamento sociale.