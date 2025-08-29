Connect with us

BMW Motorrad presenta il pacchetto accessori The Tracker per la BMW R 12 nineT

Published

BMW Motorrad presenta “The Tracker”, il nuovo pacchetto di accessori dedicato alla sua iconica BMW R 12 nineT, che promette di ridefinire l’estetica e lo spirito della moto con un look ispirato alle competizioni flat track. Si tratta di un kit esclusivo che unisce stile urbano, linee compatte e dettagli sportivi, pensato per i motociclisti che desiderano distinguersi senza compromessi.

Il design del pacchetto richiama direttamente una delle discipline più affascinanti del motorsport americano: il flat track, celebre per i drifting spettacolari su piste ovali in terra battuta. Con “The Tracker”, la R 12 nineT assume una presenza ancora più potente e dinamica, trasformandosi in una vera e propria dichiarazione di stile.

Secondo BMW Motorrad, “le moto flat track incarnano il puro dinamismo: proporzioni compatte, linee pulite e dettagli audaci creano una presenza inconfondibile”. Ogni elemento del nuovo kit è stato progettato per trasferire questo spirito direttamente su strada, offrendo una combinazione unica di personalità e tradizione motociclistica.

Tra gli elementi distintivi del pacchetto troviamo una sezione posteriore corta in finitura Blackstorm Metallic, arricchita da supporto targa in nero o argento e indicatori multifunzionali, un cupolino anteriore dal design sportivo, una tabella portanumero ispirata alle moto da competizione e un copriruota anteriore da 17 pollici. A completare l’offerta, BMW propone un set di adesivi dedicati, pensati per personalizzare la maschera del faro e le tabelle portanumero, che possono essere arricchite individualmente con numeri di gara scelti dal cliente.

Un aspetto fondamentale è la modularità del pacchetto: ogni componente di “The Tracker” può essere acquistato singolarmente, permettendo un livello di personalizzazione elevato e combinabile con altri accessori originali BMW Motorrad. Questo approccio conferma la filosofia del marchio, che da sempre punta sulla libertà di espressione nel customizing.

La disponibilità del nuovo kit è fissata per il 28 agosto 2025. BMW Motorrad consiglia l’installazione presso officine professionali, preferibilmente partner ufficiali, per garantire un montaggio perfetto e il massimo della qualità.

Con “The Tracker”, la BMW R 12 nineT non si limita ad arricchire la propria gamma di accessori, ma ribadisce il suo ruolo di moto iconica per chi cerca stile, semplicità e robustezza. Il pacchetto rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un look urbano ispirato agli storici tracker americani, unendo l’eleganza del design BMW con l’anima autentica del mondo racing.

