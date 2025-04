BMW Motorrad presenta la nuova BMW R 1300 RS, un’evoluzione significativa della sua iconica sport tourer con motore boxer. Progettata con una forte attenzione alla dinamica di guida, questa motocicletta promette un’esperienza ancora più sportiva senza sacrificare il comfort per i lunghi viaggi. Come afferma Hauke Glässing, Project Manager BMW R 1300 RS, “Con la nuova BMW R 1300 RS, abbiamo portato la nostra sport tourer con motore boxer a un livello completamente nuovo. La moto è stata progettata con un’attenzione costante alla dinamica di guida. Grazie al motore, al telaio e al concetto aerodinamico completamente rinnovati, la nuova BMW R 1300 RS offre un’esperienza di guida ancora più sportiva rispetto al modello precedente, pur restando la compagna perfetta per affrontare lunghi viaggi all’insegna del comfort”.

La BMW R 1300 RS si distingue per un design dinamico che ne sottolinea la vocazione sportiva, disponibile in quattro accattivanti varianti: la versione base in Racing Blue metallic, la sofisticata Triple Black in Blackstorm metallic, la sportiva Performance in Lightwhite uni e la pregiata Option 719 Cuyamaca in Brooklyn Grey metallic.

L’obiettivo primario nello sviluppo della nuova BMW R 1300 RS è stato il miglioramento estetico e tecnico. La variante Performance è pensata per i motociclisti più esigenti in termini di dinamicità, offrendo sospensioni sportive, leve corte, pedane fresate e regolabili, DTC-Shift, due cupolini sportivi aggiuntivi, sella sportiva, spoiler motore e pneumatici sportivi. Nonostante l’anima sportiva, la BMW R 1300 RS rimane una compagna ideale per l’uso quotidiano e il turismo, con opzioni come il riscaldamento della sella, il Riding Assistant, un parabrezza più alto e diverse soluzioni per i bagagli, garantendo una personalizzazione completa.

Gli ingegneri BMW Motorrad hanno mirato a rendere la nuova BMW R 1300 RS decisamente più dinamica e sportiva, non solo attraverso il design, il motore e il telaio, ma anche con un’ergonomia studiata per una posizione di guida più attiva. Il triangolo ergonomico formato da manubrio, pedane e sella posiziona il pilota più in avanti rispetto alla ruota posteriore, grazie a pedane leggermente arretrate e un manubrio più piatto. Questa configurazione offre una maggiore sensibilità sull’anteriore, cruciale nella guida sportiva, e quindi un controllo superiore. Allo stesso tempo, la posizione di guida sportiva non compromette il comfort nei lunghi viaggi. Per chi preferisce una postura più rilassata, sono disponibili come optional i manubri Comfort.

Per un’ergonomia ottimale, la BMW R 1300 RS offre diverse opzioni di sella e manubri comfort. Un’importante novità è il sistema di bagagli con valigie e topcase elettrificati e una borsa da serbatoio innovativa senza cinghie, fissata tramite un anello serbatoio. Le valigie hanno una capacità di 26 e 29 litri rispettivamente, mentre il topcase offre 39 litri. Entrambi sono dotati di chiusura centralizzata, illuminazione interna e porte USB-C nella valigia sinistra e nel topcase.

Il cuore pulsante della BMW R 1300 RS è un robusto motore boxer da 1.300 cc, con un rapporto alesaggio/corsa di 106,5 x 73 mm. Questo propulsore eroga una potenza di 107 kW (145 CV) a 7.750 giri/min e una coppia massima di 149 Nm a 6.500 giri/min, rendendolo il motore boxer BMW di serie più potente mai prodotto. Il regime massimo raggiungibile è di 9.000 giri/min. Il motore vanta inoltre una maggiore fluidità di erogazione e un’efficienza ottimizzata.

Di serie, la nuova R 1300 RS offre tre modalità di guida (“Rain”, “Road” ed “Eco”) per adattarsi a diverse condizioni stradali e preferenze del pilota. La modalità “Eco” sfrutta la tecnologia BMW ShiftCam per massimizzare l’autonomia. Come optional, è disponibile il Riding Modes Pro, che aggiunge le modalità “Dynamic” e “Dynamic Pro”, insieme alla preselezione delle modalità di guida per una selezione rapida e personalizzata. Il sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR) è incluso di serie per prevenire instabilità dovute a slittamenti della ruota posteriore durante la decelerazione o il cambio marcia.

Un’innovazione significativa è l’Automated Shift Assistant (ASA), disponibile come optional, che offre una frizione completamente automatizzata e la possibilità di cambiare marcia manualmente o automaticamente, elevando il piacere di guida.

La struttura del telaio della BMW R 1300 RS è stata completamente riprogettata, con un telaio principale in lamiera d’acciaio che ottimizza lo spazio e offre maggiore rigidità. Il telaio posteriore è ora in alluminio pressofuso, contribuendo a una significativa concentrazione delle masse verso il baricentro, con evidenti benefici in termini di maneggevolezza, precisione in frenata e stabilità.

La sospensione anteriore è affidata a una nuova forcella telescopica upside-down da 47 mm, mentre al posteriore troviamo l’Evo Paralever con un collegamento più rigido al telaio e un asse a sgancio rapido. Le nuove ruote in alluminio pressofuso da 17 pollici sono più leggere di oltre 1,4 kg, migliorando la risposta in accelerazione e frenata, oltre alla maneggevolezza.

La BMW R 1300 RS è equipaggiata di serie con il Dynamic ESA elettronico, che offre una regolazione dinamica dello smorzamento e una base molla regolabile al posteriore. Il nuovo Dynamic Suspension Adjustment (DSA) compie un ulteriore passo avanti, combinando la regolazione dinamica dello smorzamento anteriore e posteriore con la regolazione del coefficiente di rigidità della molla, adattandosi alla modalità di guida, alle condizioni stradali e alle manovre. La BMW R 1300 RS è la seconda motocicletta di serie al mondo a disporre di una forcella telescopica upside-down con regolazione del coefficiente delle molle e compensazione automatica del carico.

La sicurezza è una priorità per BMW Motorrad, e la R 1300 RS è equipaggiata di serie con un impianto frenante a doppio disco anteriore con pinze fisse a quattro pistoncini e un freno a disco singolo posteriore con pinza flottante a due pistoncini, abbinato al BMW Motorrad Integral ABS Pro. Come optional, è disponibile un sistema frenante sportivo con pinze freno color titanio e prestazioni di frenata leggermente superiori.

L’illuminazione è affidata a un faro full LED di serie con anabbagliante e abbagliante separati e gruppi ottici LED di ultima generazione. Per la prima volta su una BMW RS, è disponibile come optional l’Headlight Pro con luce di svolta adattiva, che ottimizza l’illuminazione in curva attivando elementi LED aggiuntivi in base all’inclinazione della moto.

La BMW R 1300 RS è dotata di serie del Dynamic Cruise Control (DCC) con funzione di frenata. Come optional, il Riding Assistant offre una gamma di funzionalità avanzate, tra cui l’Active Cruise Control (ACC), il Front Collision Warning (FCW), il Lane Change Warning (SWW) e il nuovo Rear End Collision Warning (RECW).

Per la prima volta, la predisposizione per il navigatore include un sistema di fissaggio elettronico, offrendo un comfort d’uso superiore come optional ex fabbrica. Questo supporto consente di fissare e utilizzare facilmente un dispositivo di navigazione o uno smartphone senza l’uso di una chiave, grazie a uno sblocco elettrico.