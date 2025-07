BMW Motorrad presenta le “ Speed Sisters” firmate [WOIDWERK]

Due moto personalizzate uniche, nate nel cuore della Foresta Bavarese, hanno conquistato il pubblico ai BMW Motorrad Days 2025 a Garmisch-Partenkirchen: si tratta delle versioni custom della BMW R 12 e BMW R 18 firmate [WOIDWERK], sotto il progetto “The Speed Sisters”.

Dietro queste due creazioni c’è la visione di Ralf Eggl, fondatore e mente creativa di [WOIDWERK], che ha interpretato i modelli cruiser di BMW Motorrad come un duo complementare, stilisticamente connesso ma volutamente non identico. “Sorelle, non gemelle”, come sottolinea Roland Stocker, Project Manager Heritage di BMW Motorrad, sintetizzando lo spirito del progetto.

BMW R 12: agilità e stile bobber

Nella sua interpretazione della BMW R 12, [WOIDWERK] ha puntato su leggerezza e agilità, dando alla “sorella minore” un linguaggio stilistico moderno con richiami retrò. Il posteriore accorciato in stile bobber regala una silhouette essenziale, esaltata da un nuovo manubrio, pedane modificate e una sella artigianale in pelle e Alcantara.

Spicca un copri serbatoio su misura in Alcantara, progettato in CAD e stampato in 3D, con il logo “The Speed Sisters” che segna la connessione con la R 18. Il telaio rialzato di 15 mm con ammortizzatore Wilbers garantisce un assetto reattivo, mentre il sistema di scarico nero opaco firmato Hattech, con rivestimento ceramico, aggiunge un tocco sportivo senza risultare invasivo.

Un dettaglio distintivo è il fanale posteriore con indicatori sequenziali Kellermann Jetstream, ispirati alle ali degli aerei, perfettamente integrati nella coda filigranata della moto. La verniciatura, curata dal Lackierzentrum Hirsch, riflette il concept cromatico esclusivo delle “Speed Sisters”.

BMW R 18: potenza ed eleganza custom

Anche la “sorella maggiore” ha ricevuto una trasformazione radicale. Il serbatoio è stato rialzato e ristretto di 30 mm, la sella galleggiante autoportante e il “Targa hoop” artigianale rendono la silhouette più dinamica, mentre l’assetto alzato di 20 mm con ammortizzatore Wilbers esalta la presenza imponente della R 18.

Dal punto di vista tecnico, la R 18 è stata aggiornata con un impianto frenante radiale ad alte prestazioni, con dischi da 320 mm e pinze radiali della BMW R 1300 GS, migliorando non solo le performance ma anche l’aspetto sportivo della moto.

Molti componenti, come il supporto della carenatura, la scatola del fanale posteriore e il cappuccio finale del forcellone con porta targa integrato, sono stati realizzati su misura attraverso fresatura CNC e stampa 3D. Gli indicatori e le luci posteriori sul forcellone sono frutto dello sviluppo interno di [WOIDWERK], testimoniando la cura maniacale per ogni dettaglio. Il sistema di scarico in ceramica nera di Hattech, unito al suono profondo, si sposa perfettamente con le linee muscolose della cruiser, completata da una sella in pelle e Alcantara realizzata su misura da Zinteriors.

Entrambe le moto condividono una palette cromatica che richiama le stagioni della Foresta Bavarese: ¾ bianco e ¼ verde, un richiamo ironico al lungo inverno della regione. Questo schema cromatico si riflette nei dettagli delle verniciature, nei rivestimenti delle selle e nei parabrezza verdi, elemento che ha attirato molta attenzione durante l’evento a Garmisch. “Come si dice qui: tre quarti dell’anno è inverno, e l’altro quarto è freddo – questa è la Foresta Bavarese,” spiega Ralf Eggl.

La presentazione delle “Speed Sisters” ha generato grande entusiasmo, posizionandole tra le protagoniste dei BMW Motorrad Days 2025. L’unione tra artigianato locale, maestria tecnica e il DNA di BMW Motorrad ha permesso di creare due custom che non sono semplici moto personalizzate, ma espressione autentica dello spirito della Foresta Bavarese e della cultura motociclistica tedesca.

Come ricorda Roland Stocker: “Quando Ralf Eggl ci ha detto: ‘La Foresta Bavarese è la nostra casa, e BMW è la nostra passione,’ abbiamo capito che [WOIDWERK] era il partner perfetto per questo progetto.”

Da oltre un decennio, [WOIDWERK] è sinonimo di personalizzazioni premium su base BMW, con creazioni che uniscono cura artigianale, radici locali e un design inconfondibile. Con “The Speed Sisters”, Ralf Eggl conferma ancora una volta la sua capacità di trasformare le cruiser BMW in icone di stile e performance, offrendo una nuova lettura del concetto di custom che non rinuncia alla funzionalità e al carattere del marchio.