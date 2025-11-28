Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

BMW Motorrad svela gli aggiornamenti gamma per il Model Year 2026

Published

BMW Motorrad presenta gli interventi di aggiornamento che interesseranno i modelli del Model Year 2026, introducendo nuove colorazioni, versioni speciali e modifiche agli equipaggiamenti per ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzazione.

BMW R 1300 GS sarà disponibile nella versione Trophy con una nuova e raffinata combinazione cromatica White Aluminum Matt metallic / Racingblue metallic, che accentua il carattere sportivo e avventuroso della regina delle enduro stradali.

La BMW R 1300 GS Adventure riceve migliorie dedicate ai motociclisti più esigenti: l’estensione dei paramani viene ora inclusa nel Pacchetto Touring, mentre il Paramotore Enduro entra a far parte dell’equipaggiamento del Pacchetto Enduro Pro.

La sport-tourer BMW S 1000 XR si rinnova con l’introduzione di una porta di ricarica USB di serie nel Pacchetto Dynamic e una nuova versione Sport proposta nella colorazione Sage Green metallic. La tinta Gravity Blue metallic esce dal listino.

Tra le medie cilindrate spicca la BMW F 900 GS, che nella versione Passion guadagna la finitura Snapper Rocks Blue Matt metallic sostituendo la precedente Sao Paulo Yellow uni. La versione Trophy adotta una nuova combinazione cromatica Racingblue metallic / Lightwhite uni / Racingred uni, con telaio posteriore in Racingred uni. La vecchia combinazione Lightwhite uni / Racingblue metallic non sarà più disponibile.

Novità anche per gli scooter della casa bavarese. Il BMW C 400 GT sarà proposto nella versione Exclusive caratterizzata dalla colorazione Blue Ridge Mountain metallic e dai cerchi in oro, mentre il bianco Diamondwhite metallic viene eliminato dal catalogo. Il più sportivo BMW C 400 X si presenta nella nuova versione Rugged, che introduce la tinta White Aluminum Matt metallic abbinata ai cerchi neri; la colorazione Kalamata Matt metallic non sarà più disponibile.

Con queste modifiche la casa tedesca dimostra ancora una volta la volontà di mantenere la propria gamma sempre aggiornata e coerente con le esigenze di un pubblico diversificato, sia per chi ama le lunghe avventure su due ruote sia per chi utilizza la moto o lo scooter nella vita di tutti i giorni.

Il Model Year 2026 rafforza così l’identità di BMW Motorrad, affinando estetica, tecnologia e comfort in ogni segmento della sua produzione a due ruote.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Tecnologia

LG Electronics (LG) presenta il nuovo LG UltraGear 37G800A

Spettacolo

WESTCROSS torna con il nuovo singolo “TRA PARENTESI”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Central Cee torna con il nuovo singolo “Booga”: il manifesto del suo prossimo capitolo musicale

Spettacolo

Marracash riparte dal PalaSele di Eboli: al via “Marra Palazzi25”

Motori

Tesla porta in Europa l’anteprima di Full Self-Driving (Supervised)

Spettacolo

CESARE CREMONINI: da oggi in tutte le radio il nuovo singolo “RAGAZZE FACILI”

Motori

CS Kia | Nuova Kia Stonic: al via l’open door weekend

Spettacolo

Nico Arezzo torna con “Sancu” e annuncia il “Minchia Che Tour 2026”

Moda

Vans x Motherlan: una collaborazione che celebra lo skate e le radici culturali nigeriane

Spettacolo

Milva: online la clip del brano inedito “Amore vista pioggia”

Motori

BMW Motorrad svela gli aggiornamenti gamma per il Model Year 2026

Spettacolo

NOYZ NARCOS: torna con il suo nuovo album “FUNNY GAMES”

Motori

Lancia celebra 119 anni di eleganza e innovazione: un viaggio tra storia e futuro

Motori

Suzuki sostiene il talento femminile e la meritocrazia con il Premio Valeria Solesin

Motori

La Nuova 500 Hybrid arriva in tutte le concessionarie italiane

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Motori

Leapmotor inaugura il Security and Safety Lab: la nuova frontiera della protezione intelligente dei veicoli

Motori

Lepas protagonista dell’eleganza del Gran Galà del Calcio AIC 2025

Motori

CUPRA Raval: il carattere elettrico della compatta urbana del futuro
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Tesla porta in Europa l’anteprima di Full Self-Driving (Supervised)

Tesla compie un nuovo passo verso la guida autonoma in Europa presentando l’anteprima di Full Self-Driving (Supervised), la tecnologia che ha già accumulato oltre...

4 ore ago

Motori

CS Kia | Nuova Kia Stonic: al via l’open door weekend

La nuova Kia Stonic debutta ufficialmente sul mercato italiano con un grande evento nazionale dedicato al pubblico, in programma il 29 e 30 novembre...

4 ore ago

Motori

Lancia celebra 119 anni di eleganza e innovazione: un viaggio tra storia e futuro

Nella giornata di ieri, 27 novembre, Lancia ha festeggia 119 anni di storia, design e ingegno tecnico, un traguardo che racconta quasi un secolo...

5 ore ago

Motori

Suzuki sostiene il talento femminile e la meritocrazia con il Premio Valeria Solesin

Suzuki rinnova il proprio impegno a favore delle pari opportunità e della meritocrazia sostenendo la nona edizione del Premio Valeria Solesin, un riconoscimento dedicato...

5 ore ago