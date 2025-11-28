BMW Motorrad svela gli aggiornamenti gamma per il Model Year 2026

BMW Motorrad presenta gli interventi di aggiornamento che interesseranno i modelli del Model Year 2026, introducendo nuove colorazioni, versioni speciali e modifiche agli equipaggiamenti per ampliare ulteriormente le possibilità di personalizzazione.

BMW R 1300 GS sarà disponibile nella versione Trophy con una nuova e raffinata combinazione cromatica White Aluminum Matt metallic / Racingblue metallic, che accentua il carattere sportivo e avventuroso della regina delle enduro stradali.

La BMW R 1300 GS Adventure riceve migliorie dedicate ai motociclisti più esigenti: l’estensione dei paramani viene ora inclusa nel Pacchetto Touring, mentre il Paramotore Enduro entra a far parte dell’equipaggiamento del Pacchetto Enduro Pro.

La sport-tourer BMW S 1000 XR si rinnova con l’introduzione di una porta di ricarica USB di serie nel Pacchetto Dynamic e una nuova versione Sport proposta nella colorazione Sage Green metallic. La tinta Gravity Blue metallic esce dal listino.

Tra le medie cilindrate spicca la BMW F 900 GS, che nella versione Passion guadagna la finitura Snapper Rocks Blue Matt metallic sostituendo la precedente Sao Paulo Yellow uni. La versione Trophy adotta una nuova combinazione cromatica Racingblue metallic / Lightwhite uni / Racingred uni, con telaio posteriore in Racingred uni. La vecchia combinazione Lightwhite uni / Racingblue metallic non sarà più disponibile.

Novità anche per gli scooter della casa bavarese. Il BMW C 400 GT sarà proposto nella versione Exclusive caratterizzata dalla colorazione Blue Ridge Mountain metallic e dai cerchi in oro, mentre il bianco Diamondwhite metallic viene eliminato dal catalogo. Il più sportivo BMW C 400 X si presenta nella nuova versione Rugged, che introduce la tinta White Aluminum Matt metallic abbinata ai cerchi neri; la colorazione Kalamata Matt metallic non sarà più disponibile.

Con queste modifiche la casa tedesca dimostra ancora una volta la volontà di mantenere la propria gamma sempre aggiornata e coerente con le esigenze di un pubblico diversificato, sia per chi ama le lunghe avventure su due ruote sia per chi utilizza la moto o lo scooter nella vita di tutti i giorni.

Il Model Year 2026 rafforza così l’identità di BMW Motorrad, affinando estetica, tecnologia e comfort in ogni segmento della sua produzione a due ruote.