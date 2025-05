BMW Motorrad svela il Concept RR al Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Durante l’edizione 2025 del celebre Concorso d’Eleganza Villa d’Este sul Lago di Como, BMW Motorrad ha presentato il nuovo Concept RR, una moto che anticipa la prossima generazione di modelli sportivi della casa bavarese. Questo straordinario prototipo rappresenta una dichiarazione d’intenti di BMW Motorrad nel segmento delle superbike, coniugando tecnologia all’avanguardia, design radicale e prestazioni da pista.

Markus Flasch, responsabile di BMW Motorrad, ha commentato: “Mai prima d’ora avevamo mostrato così in anticipo la direzione futura dei nostri modelli RR. Il Concept RR è un vero capolavoro di ingegneria e design, ispirato direttamente alla nostra moto campione del mondo, la M 1000 RR”. A rendere ancora più significativo il lancio è il collegamento diretto con il successo del pilota Toprak Razgatlioğlu

Il cuore pulsante del BMW Motorrad Concept RR è un motore quattro cilindri in linea raffreddato a liquido, derivato direttamente dalla M 1000 RR da competizione. In grado di erogare oltre 230 CV (169 kW), questo propulsore promette un’esperienza di guida adrenalinica, confermando la leadership tecnologica di BMW nel segmento delle moto ad alte prestazioni.

Il Concept RR è inoltre dotato di elettronica avanzata, ereditata dalla moto ufficiale del WSBK: gestione del motore, controllo di trazione e freno motore sono sviluppati per garantire prestazioni impeccabili, sia su pista che su strada. Il risultato è una superbike che incarna il trasferimento diretto della tecnologia racing all’utilizzo stradale, portando la guida sportiva a un nuovo livello.

Uno dei pilastri del Concept RR è la costruzione leggera. Grazie a tecnologie produttive avanzate e all’uso di materiali come carbonio e alluminio, ogni componente è stato progettato per ridurre il peso senza compromessi. Il telaio, i dettagli strutturali e persino le linee del design riflettono questa filosofia: funzionalità, aggressività e precisione, con il distintivo logo RR in rilievo sulla coda e un emblema illuminato integrato nella struttura in alluminio.

Gli ingegneri di BMW Motorrad hanno concentrato gli sforzi anche sull’aerodinamica, fissando obiettivi ambiziosi: stabilità a velocità elevate, massima velocità in curva e minima resistenza all’aria. Grazie a un pacchetto estremamente compatto e a una gestione ottimizzata dei flussi aerodinamici – dal frontale alla coda ventilata – il Concept RR definisce un nuovo standard per le moto sportive moderne. Completano il pacchetto una carena dotata di winglet integrati e freni ad alte prestazioni, ideati per un utilizzo estremo, sia tra i cordoli che su strada.

Insieme alla presentazione della nuova moto, BMW Motorrad ha svelato anche un capo d’abbigliamento esclusivo: la giacca Concept RR LTD, creata in collaborazione con l’iconica azienda bavarese MEINDL. Prodotta in solo 50 esemplari, questa giacca in pregiata pelle di vitello Nappa incarna l’eleganza del motorsport e la tradizione artigianale tedesca. È il complemento perfetto per chi vive la moto non solo come passione, ma anche come stile di vita.