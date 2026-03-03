BMW Motorrad svela la BMW R 1300 R Superhooligan: omaggio ai 50 anni della vittoria a Daytona

In occasione dell’84° weekend della Daytona 200, in programma dal 5 al 7 marzo 2026, BMW Motorrad presenta la spettacolare BMW R 1300 R Superhooligan, una custom ad altissime prestazioni che celebra uno dei capitoli più iconici della propria storia sportiva. Il progetto rende infatti omaggio al trionfo di Steve McLaughlin nella prima gara Superbike disputata a Daytona il 6 marzo 1976 e al titolo inaugurale AMA Superbike conquistato da Reg Pridmore.

La nuova Superhooligan nasce all’interno del BMW Motorrad Custom Speed Shop, dove un team guidato dal project manager Philipp Ludwig, insieme ai designer Andreas Martin e Theresa Stukenbrock, ha dato vita a un esemplare unico. La moto prende come base tecnica la BMW R 1300 R da 145 CV, reinterpretata con un linguaggio stilistico più radicale e orientato al mondo delle naked superbike. Il risultato è una roadster estrema che richiama le superbike quasi “nude” di mezzo secolo fa, grazie a elementi come le tabelle portanumero e l’ampio manubrio.

Il legame con la storia è evidente in ogni dettaglio. Il numero di gara 83 e la livrea ispirata alla leggendaria BMW R 90 S richiamano direttamente la vittoria di McLaughlin a Daytona. Anche la scelta cromatica è filologica: il blu delle pinze freno della BMW M 1000 RR ritorna sul telaio posteriore in alluminio e sugli steli della forcella upside-down Wilbers, estesa di 30 mm per aumentare l’angolo di piega. La stessa tonalità caratterizza la molla dell’ammortizzatore posteriore completamente regolabile.

Sul fronte tecnico, la Custom Roadster promette prestazioni di livello superbike, con una velocità massima dichiarata di 275 km/h. A contribuire sono la ruota anteriore in carbonio derivata dalla M 1000 RR, numerosi componenti in fibra di carbonio sviluppati anche con Ilmberger Carbon Parts, le leve regolabili Advik e l’impianto di scarico in titanio con terminale in carbonio firmato Akrapovič, progettato per garantire leggerezza e un sound coinvolgente.

Durante le celebrazioni in Florida, la nuova Superhooligan sarà esposta accanto alla storica R 90 S del team Butler & Smith, riportando sotto i riflettori la memorabile stagione 1976. In quell’anno, con la regia tecnica di Udo Gietl e Todd Schuster, BMW conquistò una storica doppietta a Daytona e pose le basi per il primo titolo AMA Superbike di Pridmore.

A distanza di 50 anni, BMW Motorrad trasforma la memoria sportiva in visione contemporanea, dimostrando come heritage e innovazione possano convivere in una moto capace di parlare tanto agli appassionati di corse quanto agli amanti delle custom più estreme.