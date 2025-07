BMW Motorrad svela la BMW R 1300 R “TITAN”

Passione per il motorsport, per il design e, naturalmente, per BMW Motorrad. È così che nasce la BMW R 1300 R “TITAN”, un progetto straordinario realizzato da un piccolo gruppo di dipendenti BMW Motorrad, spinti dall’amore per la velocità e per l’eccellenza tecnica.

A guidare questa creazione è stato Philipp Ludwig come project manager, con Andreas Martin a firmare il design del veicolo e Theresa Stukenbrock a occuparsi del design dei colori e delle grafiche, mentre i prototipisti Paul Summerer e Thomas Becker hanno trasformato in realtà la visione, con passione ed esperienza, per dare vita a una moto unica.

La BMW R 1300 R “TITAN” è potente, aggressiva e incredibilmente veloce, progettata per vincere. Il design mantiene gli elementi stilistici di base della nuova BMW R 1300 R, traducendoli in linee tese e compatte da vera sprint racer, con una silhouette che richiama un felino pronto a scattare da fermo, grazie alle proporzioni compatte incentrate sul cuore pulsante della moto: il motore boxer da 1300 cc.

Il monoscocca ispirato alle moto da corsa riflette le linee distintive del serbatoio e della carenatura della R 1300 R, mentre il caratteristico pannello dell’air duct amplifica la percezione di dinamismo del “TITAN”. Visivamente, il peso è spostato verso la ruota anteriore per mantenerla incollata all’asfalto durante le partenze, conferendo alla moto un profilo basso e aggressivo.

In contrasto con il carbonio forgiato, la grafica distintiva con dettagli blu metallico cattura l’impressione di movimento, restituendo un look moderno, deciso e inconfondibile.

Un ruolo centrale nella nascita della BMW R 1300 R “TITAN” lo ha avuto Akrapovic, partner storico di BMW Motorrad, sviluppando un impianto completo di scarico in titanio che esalta il carattere potente della moto sia visivamente sia a livello acustico. I due scarichi, posizionati in stile boxer sotto la coda posteriore, conferiscono un aspetto aggressivo, pronto a liberare la potenza del motore sull’asfalto.

Per sostenere le prestazioni, la BMW R 1300 R “TITAN” è dotata di un telaio Wilbers realizzato su misura con un forcellone lungo, rigidamente calibrato per massimizzare la potenza del motore, senza sprechi, garantendo stabilità anche alle alte velocità.

Un dettaglio che rende questa sprint racer ancora più unica è la bombola di protossido di azoto dal design aggressivo, posizionata tra i due silenziatori posteriori, pronta a iniettare il protossido direttamente nel sistema di iniezione al tocco di un pulsante. Un dettaglio che conferisce al pilota e alla moto una spinta extra verso il traguardo, sprigionando tutta la potenza del motore che spinge le gomme sull’asfalto con precisione millimetrica.

Ogni marcia si innesta con un click deciso, mentre la leva del freno Magura HC3 cattura l’energia del Titan dopo il traguardo, rallentandola con la stessa precisione con cui accelera. I poggiapiedi allungati oltre la parte posteriore offrono al pilota il supporto necessario per affrontare ogni sprint con il massimo controllo.