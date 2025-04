BMW rivoluziona la guida con la Vision Driving Experience a Shanghai

Sotto i riflettori del più grande salone automobilistico mondiale di Shanghai, BMW ha tolto i veli alla sua avveniristica BMW Vision Driving Experience, un prototipo ad altissime prestazioni che ridefinisce i limiti della dinamica di guida. Sviluppata a partire dalla rivoluzionaria piattaforma BMW Vision Neue Klasse, questa concept car è stata presentata in anteprima assoluta ad Auto Shanghai 2025, catturando l’attenzione del pubblico con le sue promesse di piacere di guida senza precedenti.

Il cuore pulsante di questo prototipo è il supercomputer di controllo “Heart of Joy”, un sistema incredibilmente veloce che, lavorando in sinergia con il software BMW Dynamic Performance Control, gestisce centralmente tutte le funzioni cruciali per la dinamica del veicolo. A differenza dei futuri modelli di serie, il “Heart of Joy” era visibile nella console centrale della Vision Driving Experience esposta a Shanghai, svelando in anteprima la tecnologia che trasformerà l’esperienza di guida BMW.

La BMW Vision Driving Experience è stata specificamente concepita per spingere l’innovativo “Heart of Joy” ai confini estremi delle leggi della fisica. A dimostrare lo straordinario potenziale di questa vettura sono stati i piloti collaudatori di fama internazionale Jens Klingmann ed Elias Houndtonji, protagonisti della BMW Brand Night, che hanno entusiasmato il pubblico con manovre spettacolari e dimostrazioni di controllo ai limiti dell’aderenza. Ad esaltare ulteriormente la presentazione, BMW ha vestito questo veicolo visionario con una speciale verniciatura luminescente, creando un effetto visivo mozzafiato.

Le prime auto completamente elettriche basate sull’architettura Neue Klasse inizieranno la loro produzione nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, entro la fine dell’anno. L’innovativo computer centrale “Heart of Joy”, che promette un nuovo livello di precisione e dinamica di guida, sarà un elemento di serie su ogni veicolo della Neue Klasse, segnando un’era di trasformazione per la casa automobilistica bavarese.

Un Banco di Prova Estremo per la Nuova Generazione di Sistemi di Controllo

Con il prototipo visionario BMW Vision Driving Experience, BMW sta intenzionalmente superando i limiti convenzionali della dinamica di guida. Forte di una coppia massima di ben 18.000 Nm, questo “banco di prova più veloce del mondo” rappresenta un collaudo definitivo per il “Heart of Joy” e il BMW Dynamic Performance Control, entrambi sviluppati interamente da BMW. Grazie a un’aerodinamica attiva sofisticata, questa “macchina da corsa” è in grado di generare una deportanza fino a 1,2 tonnellate e di sopportare forze laterali che raggiungono i 3 g, un valore paragonabile alle monoposto di Formula 1 e ben oltre le esigenze dei veicoli stradali tradizionali. La logica di BMW è chiara: se hardware e software riescono a gestire l’immensa potenza di questo prototipo estremo, potranno affrontare con facilità le sfide dell’uso quotidiano.

Nella nuova architettura funzionale della Neue Klasse, il “Heart of Joy” si configura come il computer centrale che orchestra la trazione, la frenata, la ricarica tramite recupero di energia e persino alcune funzioni dello sterzo. Grazie alla sua capacità di elaborare rapidamente le informazioni e di controllare direttamente i motori elettrici, il “Heart of Joy” non solo raggiunge un nuovo standard di agilità e stabilità di guida con un minor numero di interventi dei sistemi di controllo, ma permette anche di eseguire il 98% delle frenate attraverso il recupero di energia. Questo si traduce in un aumento del 25% dell’efficienza rispetto alle architetture attuali, offrendo al contempo una decelerazione più fluida e controllata.

Una Vernice Autoilluminante per una Presentazione Spettacolare

Nonostante la BMW Vision Driving Experience sia stata sviluppata esclusivamente a scopo sperimentale e non sia destinata alla produzione di serie, il suo design esterno riprende in modo evidente il linguaggio stilistico della futura BMW Vision Neue Klasse. La carrozzeria monolitica, i passaruota muscolosi, la parte superiore dell’abitacolo arretrata e l’iconico frontale a “naso di squalo” sono tutti elementi dell’estetica purista che caratterizzerà anche i modelli di serie della Neue Klasse. La reinterpretazione dei doppi fari circolari e della classica griglia a doppio rene BMW dà vita a una nuova firma luminosa anteriore tridimensionale, immediatamente riconoscibile.

Per la sua presentazione al pubblico di Shanghai, la BMW Vision Driving Experience, precedentemente mostrata con una pellicola camouflage negli Stati Uniti, è stata rivestita con un’innovativa verniciatura autoilluminante. Gli speciali pigmenti fotosensibili presenti nella vernice si ricaricano con la luce del giorno, anche la minima quantità di luce ambientale è sufficiente per attivare il processo. Al buio, il colore della vettura varia da un giallo pallido a un intenso giallo neon, a seconda dello stato di carica dei pigmenti. Sul posteriore, invece, una speciale pellicola reattiva ai raggi UV crea una sfumatura dinamica che evolve dal giallo all’arancione, sfumando infine nel rosa verso la parte anteriore.