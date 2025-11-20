Connect with us

Motori

BMW Roma inaugura la sede rinnovata di Via Salaria e presenta la nuova BMW iX3

Published

BMW Roma ha inaugurato la rinnovata sede di Via Salaria 1268 con un evento che ha visto la partecipazione di istituzioni, media, clienti e partner. Durante la serata, gli ospiti hanno potuto ammirare in anteprima la nuova BMW iX3, la prima vettura appartenente alla nuova generazione Neue Klasse, simbolo dell’evoluzione tecnologica e sostenibile del marchio.

La nuova sede rappresenta molto più di un semplice rinnovamento architettonico. Secondo BMW, si tratta di un passo decisivo verso un diverso modo di concepire l’esperienza di vendita, in linea con il concept internazionale Retail.Next. Gli spazi, completamente trasformati, riflettono un design caldo e raffinato, con ambienti accoglienti e interattivi che mirano a offrire ai clienti un’esperienza completamente immersiva. L’obiettivo è creare un luogo dove il contatto umano e la tecnologia si fondano per dare vita a un’esperienza di brand unica.

Il progetto Retail.Next, voluto dalla Casa madre, segna una nuova frontiera nel mondo del retail automobilistico: gli showroom vengono ridefiniti come spazi dedicati non solo all’esposizione, ma anche al lifestyle e al design. L’integrazione tra mondo fisico e digitale è al centro di questa trasformazione, con una cura meticolosa dei dettagli per trasmettere l’essenza del marchio e la sua attenzione all’innovazione.

La BMW iX3 è protagonista di questa evoluzione. Con più di 800 chilometri di autonomia in ciclo WLTP, rappresenta il massimo livello di digitalizzazione, tecnologia ed efficienza nel campo della mobilità elettrica, senza rinunciare al DNA dinamico e sportivo tipico del marchio tedesco.

Nel corso della serata, Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha dichiarato: “La BMW iX3 che è qui accanto a noi stasera è un’auto che traccia la strada della mobilità sostenibile in termini di digitalizzazione, tecnologia, elettrificazione, design, esperienza di bordo. A distanza di anni rispetto al lancio della prima Neue Klasse, abbiamo reinterpretato lo stesso spirito pionieristico dell’epoca; con la BMW iX3 ridefiniamo il concetto stesso di mobilità sostenibile. Oggi sul mercato non esiste una vettura capace di eguagliarla per contenuti, livello di digitalizzazione, performance (oltre 800 km di autonomia in WLTP), esperienza in auto, senza mai perdere il DNA del marchio che è la gioia”.

A sottolineare la trasformazione della sede romana, Salvatore Nanni, Amministratore Delegato di BMW Roma, ha aggiunto: “Via Salaria oggi è più simile a una casa che ad un tradizionale showroom di auto. Abbiamo adottato un approccio lifestyle dove conta l’esperienza di brand e dove ogni dettaglio è importante. Un nuovo stile di vendita e relazione che unisce la tecnologia all’eccellenza nel servizio clienti, offrendo un’esperienza di acquisto unica e coinvolgente. I clienti oggi possono immergersi nel mondo BMW attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, come display interattivi, realtà virtuale e aumentata, e configuratori digitali ma allo stesso tempo vivere un’esperienza fondata sulle relazioni umane di alto livello”.

Questa rinnovata sede rappresenta, dunque, un simbolo tangibile della visione di BMW per il futuro: un dialogo continuo tra innovazione, sostenibilità e centralità del cliente. Con la presentazione della Neue Klasse e della nuova BMW iX3, il marchio tedesco riafferma la propria leadership nella transizione verso una mobilità elettrica sempre più consapevole e connessa, mantenendo intatto il suo spirito di eccellenza e la sua passione per il piacere di guida.

