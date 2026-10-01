Shoto Todoroki arriva in MY HERO ULTRA RUMBLE: fuoco e ghiaccio nella Stagione 19

Shoto Todoroki debutta nella nuova stagione di MY HERO ULTRA RUMBLE, arricchendo il campo di battaglia con la sua esclusiva combinazione di poteri Half-Cold Half-Hot. Grazie all'utilizzo della tecnica Phosphor, il giovane eroe si presenta come combattente di tipo Rapido, in grado di dominare sia con fiamme devastanti sia con attacchi gelidi evoluti.

Il suo set di mosse include Frozen Body Blade Flash, che lancia proiettili di ghiaccio capaci di congelare i nemici dopo più colpi, e Crimson Lotus Flame Slash, un attacco di fiamme che infligge lo stato Bruciatura. Una volta attivato Flashfire Fist: Phosphor, Todoroki ottiene accesso a nuove tecniche di fiamme gelide come Coldflame Pale Blade e Great Glacial Aegir, che permettono di congelare gli avversari colpendoli da angolazioni imprevedibili. Le sue Azioni Speciali incrementano ulteriormente il potenziale di combattimento, migliorando il Quirk e la velocità di movimento, mentre Ice Slide consente rapidi spostamenti e persino la scalata delle pareti.

La Stagione 19 coincide con il terzo anniversario di MY HERO ULTRA RUMBLE e porta con sé una serie di eventi e ricompense speciali dedicate ai giocatori. Il 3rd Anniversary Special Roll e il Select Hot Picks Roll permettono di scegliere tra gli Stili di battaglia della stagione precedente, mentre il 3rd Anniversary Costume Roll assicura uno dei quattro costumi PUR preferiti. I partecipanti possono inoltre affrontare le missioni dedicate all'Anniversario per ottenere Select Hot Picks Roll Tickets tramite obiettivi settimanali e stagionali.

Durante questa stagione ritornano diversi Stili di battaglia molto richiesti tra cui Star and Stripe, Present Mic, Bakugo, Armored All Might, Nejire Hado, Aizawa, Tokoyami, Mirio e Overhaul, offrendo ulteriori possibilità di ampliare il roster e personalizzare eroi e villain del proprio team.

MY HERO ULTRA RUMBLE è disponibile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, confermandosi uno dei titoli di riferimento per gli appassionati di battle arena ispirati all'universo degli eroi.