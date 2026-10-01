Dritto e Rovescio: economia, sicurezza e integrazione al centro del talk su Retequattro

Domani sera su Retequattro, Dritto e Rovescio affronta economia italiana, sicurezza e integrazione con ospiti politici di spicco e focus sui maranza.

Questa sera torna in prima serata su Retequattro il talk show Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, che promette una puntata densa di temi di grande attualità per il panorama politico ed economico italiano. Protagonista della serata sarà Fausto Bertinotti, chiamato a esporre le sue analisi sui nodi cruciali dell'economia e della politica del Paese. Si discuterà a fondo delle questioni più pressanti, tra cui il caro benzina e le misure per calmierare i prezzi, lo stato della politica in Italia e la gestione del governo, offrendo anche spazio alla visione delle opposizioni.



Il talk proseguirà poi con un focus dedicato all'inchiesta su Islam e integrazione dei musulmani in Italia, tema di grande interesse che continua a far discutere per il suo impatto sociale e culturale.

Non mancherà il tema sicurezza, altro argomento centrale per il dibattito pubblico, con particolare attenzione al fenomeno dei maranza, che verrà analizzato attraverso testimonianze ed esperienze recenti.

Tra gli ospiti attesi, rappresentanti delle principali forze politiche: Galeazzo Bignami (Fratelli d'Italia), Matteo Ricci e Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico), Matteo Perego (Forza Italia), Isabella Tovaglieri (Lega) e Davide Faraone (Italia Viva). Un confronto che promette di stimolare il dibattito offrendo agli spettatori diversi punti di vista sui temi più sentiti dal Paese.

Appuntamento dunque a questa sera per una nuova puntata che si preannuncia ricca di contenuti e ospiti di rilievo, capace di alimentare il dibattito sulla situazione italiana con attenzione all'attualità e alle preoccupazioni dei cittadini.