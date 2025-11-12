BOGLIOLI e MY MANCINI: la partnership che celebra l’unione tra sartorialità e calzatura contemporanea

Una collaborazione che nasce dall’incontro tra due visioni dello stile maschile: da un lato l’eleganza sartoriale e raffinata di Boglioli, dall’altro il design contemporaneo e distintivo di My Mancini. Il risultato è un prodotto che esprime un nuovo equilibrio tra tradizione tessile e innovazione nella calzatura.

Un terreno comune fatto di artigianalità, Made in Italy e savoir-faire unisce i due marchi italiani in un progetto che mira a valorizzare l’artigianato e l’individualità. La partnership prevede la reinterpretazione dell’iconica scarpa componibile di My Mancini. La tomaia integra tre selezionati e pregiati tessuti Boglioli, dando vita a tre varianti di sneakers che rappresentano la base per un ulteriore processo di personalizzazione, pensato per rispondere alle richieste uniche di ogni cliente.

Nasce così una vera e propria experience di co-creazione, in cui il cliente può progettare la propria scarpa selezionando materiali, tessuti Boglioli e dettagli insieme al team My Mancini, costruendo una combinazione che riflette lo stile e la personalità di chi la indosserà. Il risultato non è soltanto una scarpa personalizzata, ma un’esperienza creativa e sartoriale in cui ogni modello prende forma attraverso un confronto continuo tra cliente e designer.

I tessuti Boglioli utilizzati per personalizzare la calzatura sono tre: due Principe di Galles in lino, nelle varianti terra e grigio, caratterizzati da sottili sfumature bicolore, e una leggera lana hopsack tinta in filo 100%, nella nuance testa di moro, dalla trama ariosa e sofisticata. Tessuti che incarnano il caratteristico equilibrio tra tradizione e modernità del mondo Boglioli.

Per celebrare la collaborazione, la boutique Boglioli di Milano, in Via San Pietro all’Orto 17, ospiterà venerdì 27 marzo il team My Mancini per una giornata speciale dedicata alla co-creazione. Durante l’open day, aperto al pubblico, gli ospiti avranno l’opportunità di vivere dal vivo l’esperienza di personalizzazione, progettando la propria sneaker insieme al team My Mancini e scegliendo tra i tessuti Boglioli selezionati per la collaborazione.

Un momento di incontro tra artigianalità, design e dialogo creativo, che permetterà di scoprire da vicino il processo che trasforma un’idea personale in una calzatura unica.