Bosch: Innovazione e AI per un Servizio Clienti All’Avanguardia

Nel panorama sempre più digitalizzato di oggi, Bosch si distingue per l’integrazione strategica dell’intelligenza artificiale (AI) nei suoi servizi al cliente. Presentato alla fiera IFA di Berlino, Bosch illustra come l’AI stia trasformando non solo i prodotti, ma anche i processi aziendali, per garantire un’esperienza cliente di alta qualità.

La divisione Bosch Power Tools ha fatto notevoli progressi grazie all’uso dell’AI, risparmiando 2.500 ore di lavoro manuale l’anno attraverso la classificazione automatizzata di 120.000 ticket di assistenza annuali. Questo sistema ha sostituito procedure basate su regole e machine learning, incrementando l’accuratezza oltre il 90%. Entro il prossimo anno, il servizio sarà esteso globalmente, coprendo 40 Paesi.

Non solo Power Tools, anche Bosch Smart Home beneficia dell’intelligenza artificiale. Un chatbot con AI generativa gestisce con successo il 20% delle richieste totali, ottenendo un tasso di soddisfazione del cliente superiore al 97%, mentre oltre il 95% delle richieste viene risolto direttamente dal sistema.

L’approccio di Bosch si evidenzia in un modello ibrido che combina competenza umana e AI, per affrontare la comprensibile diffidenza del pubblico verso interazioni totalmente automatizzate. In collaborazione con l’intelligenza artificiale, Bosch è in grado di gestire oltre 30 milioni di richieste all’anno in 40 lingue diverse, ottimizzando la traduzione, smistamento e inoltro delle richieste di assistenza.

La capacità di Bosch di implementare l’AI nei suoi processi ha contribuito a risultati significativi anche nel settore degli elettrodomestici, come dimostrato dalla gestione efficace delle riserve di pezzi di ricambio e dall’ottimizzazione delle riparazioni, con oltre l’80% dei problemi risolti al primo intervento grazie all’efficienza logistica migliorata dall’AI.

Christian Fischer, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Bosch, afferma: “Per noi, l’AI non è un trend, ma un fattore strategico di successo. Le decisioni basate sui dati ci permettono di cogliere nuove opportunità di vendita e, allo stesso tempo, di aumentare la soddisfazione dei clienti”.

L’eccellenza nei servizi non si riferisce solo alla risoluzione di problemi tecnici. L’AI di Bosch analizza anche milioni di recensioni e feedback, permettendo di comprendere meglio le esigenze dei clienti e di indirizzare il miglioramento dei prodotti. Dal 2018, tramite metodi basati sull’AI, Bosch valuta sistematicamente il feedback pubblico, utilizzando queste informazioni per migliorare design, marketing e vendite.