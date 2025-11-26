Connect with us

Brad Pitt nuovo volto della Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte: spettacolare anteprima a Las Vegas

Una presentazione ad alto impatto ha acceso i riflettori di Las Vegas, dove Mercedes-AMG ha svelato in anteprima una nuova dimensione di performance e design. Protagonista assoluto dell’evento, Brad Pitt, che diventa ufficialmente il nuovo Ambassador del marchio per la prossima Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte.

La serata americana ha riunito due mondi che condividono la passione per la velocità e l’eccellenza: quello del cinema e quello dell’automotive. A sorpresa, a fare da “valet driver” per l’attore è stato George Russell, pilota del team Mercedes-AMG Petronas Formula One, che ha accompagnato Pitt a bordo di un esclusivo prototipo della futura coupé.

L’annuncio segna l’inizio di una collaborazione che unisce il carisma del divo hollywoodiano, impegnato nel film F1 THE MOVIE, ai valori più autentici di Mercedes-AMG: ambizione, performance e spirito d’innovazione. L’attore sarà il volto della nuova GT Coupé 4 porte, pensata per trasmettere emozione a ogni curva e realizzata per incarnare il concetto di potenza raffinata.

Primo modello di serie sviluppato sulla futura architettura ad alte prestazioni AMG.EA, la nuova GT Coupé 4 porte promette di inaugurare una nuova era per il marchio, con il debutto ufficiale previsto nel 2026. Secondo Mercedes-AMG, la vettura è stata progettata per offrire un’esperienza di guida senza precedenti, con un design innovativo e prestazioni che porteranno il DNA della Casa di Affalterbach ai massimi livelli.

Con questa collaborazione, Mercedes-AMG consolida la propria immagine di marchio capace di coniugare lusso, tecnologia e prestazioni in un universo in continua evoluzione. L’appuntamento per scoprire la versione definitiva della nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 porte è fissato per il 2026, quando la vettura sarà presentata al pubblico mondiale.

