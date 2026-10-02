Gran Tour delle Calabrie: auto storiche alla scoperta dei tesori nascosti della regione

Un viaggio unico tra paesaggi mozzafiato, borghi autentici e cultura millenaria. Il Gran Tour delle Calabrie, evento conclusivo del calendario 2026 di ASI Circuito Tricolore, si prepara a portare i partecipanti nell'anima più vera della regione attraverso itinerari suggestivi a bordo di auto storiche.



Dal 1° al 4 ottobre, gli equipaggi vivranno l'esperienza del turismo lento e consapevole, dove la passione per il motorismo storico incontra la valorizzazione del territorio. L'evento, organizzato dalla Scuderia Brutia Historic Cars, accompagnerà le vetture attraverso alcune delle località più affascinanti della Calabria, tra strade panoramiche, centri storici e luoghi di grande interesse culturale.



L'accoglienza degli equipaggi avverrà presso il prestigioso Palazzo Arnone di Cosenza, sede della Galleria Nazionale, dove verranno ultimate le operazioni di accredito. In seguito le auto storiche sfileranno in mostra in Piazza dei Bruzi, punto di partenza del tour.



Il viaggio prenderà il via venerdì 2 ottobre con la Rievocazione Storica della Coppa Sila, proseguendo verso Soveria Mannelli, Lorica, Lago Arvo, l'Abbazia di Santa Maria di Corazzo e Gizzeria, dove si concluderà la prima tappa.



Sabato 3 ottobre il percorso ritornerà verso la costa, attraversando Ricadi, con soste enogastronomiche nelle rinomate Cantine Statti di Lamezia Terme e nella pittoresca località di Pizzuto-Parghelia.



Domenica 4 ottobre, come finale emozionante, è prevista una minicrociera in motonave che permetterà agli equipaggi di immergersi fino in fondo nelle bellezze naturali della regione.



Il Gran Tour delle Calabrie non è solo un appuntamento dedicato agli appassionati di auto storiche: rappresenta una straordinaria occasione per mettere in luce eccellenze, tradizioni e paesaggi di una terra ancora tutta da scoprire.