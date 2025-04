Brembo Sbarca a Shanghai con il Primo Inspiration Lab Asiatico

Brembo, leader globale nelle soluzioni frenanti ad alte prestazioni, ha inaugurato oggi il suo primo Brembo Inspiration Lab in Asia, scegliendo come sede strategica la dinamica città di Shanghai. Questa nuova struttura rappresenta un passo significativo nella trasformazione di Brembo da fornitore di componenti a solution provider, focalizzandosi sullo sviluppo di competenze avanzate nel software, nelle applicazioni di intelligenza artificiale (AI) e nella data science.

L’apertura del Brembo Inspiration Lab di Shanghai, situato all’interno del prestigioso grattacielo Wheelock Square nel distretto di Jing’an, segna un’espansione cruciale della strategia digitale globale dell’azienda. Come ha dichiarato Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo: “Il Brembo Inspiration Lab di Shanghai è il centro di eccellenza in Cina dedicato alla nostra strategia digitale globale. L’industria automotive sta evolvendo e noi stiamo integrando i nostri più avanzati sistemi frenanti con soluzioni software basate sull’intelligenza artificiale, per definire un nuovo standard nell’esperienza di guida, puntando su sicurezza e comfort. Il Brembo Inspiration Lab contribuirà a realizzare la nostra visione di un futuro senza incidenti, in cui conducenti, passeggeri e pedoni possano godere di una completa tranquillità.”

Il nuovo laboratorio si unisce al network globale di innovazione di Brembo, affiancando il Brembo Inspiration Lab nella Silicon Valley e i dieci centri di Ricerca e Sviluppo (R&D) del Gruppo sparsi in tutto il mondo. In qualità di centro di eccellenza di Brembo in Cina, la sede di Shanghai promuoverà attivamente collaborazioni strategiche con università di primo livello, startup innovative e partner industriali per sviluppare soluzioni all’avanguardia. L’obiettivo primario è accelerare la competitività dei clienti del Gruppo a livello globale, integrando l’intelligenza artificiale e la data science nei sistemi frenanti di prossima generazione.

La scelta di Shanghai, uno dei principali poli economici e commerciali della Repubblica Popolare Cinese, sottolinea l’importanza strategica del mercato cinese per Brembo. L’azienda ha iniziato la sua presenza in Cina nel 2001 con l’apertura del primo sito produttivo a Nanchino. Oggi, Brembo vanta una solida presenza nel paese con cinque stabilimenti produttivi, una sede commerciale e un centro R&D recentemente ampliato, dislocati nelle città di Nanchino, Shanghai, Langfang, Jiaxing, Qingdao e Jinan.

La Cina rappresenta un mercato chiave per Brembo, generando oltre il 15% del fatturato annuo del Gruppo. Nel 2024, il business di Brembo in Cina ha registrato una crescita significativa del 7,7% rispetto all’anno precedente, evidenziando il potenziale e l’importanza strategica di questa regione per la crescita futura dell’azienda. L’inaugurazione del Brembo Inspiration Lab di Shanghai consolida ulteriormente l’impegno di Brembo nel mercato cinese e la sua visione di un futuro all’insegna della sicurezza e dell’innovazione nel settore automotive.