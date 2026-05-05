SteelSeries celebra 25 anni e rivoluziona l'audio gaming con Arctis Nova Pro Omni

SteelSeries segna un passo avanti nell'audio gaming con il lancio delle nuove cuffie wireless Arctis Nova Pro Omni. Il celebre marchio, sinonimo di innovazione e qualità nel settore esport e gaming, festeggia il suo 25° anniversario presentando un prodotto rivoluzionario capace di ridefinire lo standard di immersione sonora per videogiocatori e appassionati di intrattenimento.



Le Arctis Nova Pro Omni rappresentano la sintesi perfetta di prestazioni audio di livello audiophile e versatilità. Dotate di certificazione Hi-Res Wireless, offrono streaming audio ad alta risoluzione (fino a 96 kHz/24 bit su 2,4 GHz e Bluetooth), permettendo così di sperimentare ogni dettaglio sonoro su una vasta gamma di dispositivi. Grazie alla tecnologia OmniPlay, è possibile connettere fino a cinque dispositivi diversi e mixare simultaneamente quattro sorgenti audio, garantendo flessibilità e continuità durante le sessioni di gioco multi-piattaforma.



I gamer potranno beneficiare di un microfono omnidirezionale ClearCast Pro, progettato per garantire una qualità della voce di livello broadcast. Gli sviluppatori hanno investito nella cancellazione attiva del rumore (ANC) che, secondo i test effettuati da laboratori indipendenti, blocca fino al 40% di rumore ambientale in più rispetto ai principali concorrenti, grazie a un algoritmo ANC più evoluto. Il microfono, dotato di cancellazione del rumore alimentata da intelligenza artificiale, elimina fino al 96% del rumore di fondo, assicurando comunicazioni sempre nitide anche negli ambienti più affollati.



Il cuore acustico delle cuffie è garantito da driver magnetici al neodimio da 40 mm ad alta risoluzione, in grado di coprire una gamma di frequenza estesa dai 10Hz ai 40kHz, in linea con i requisiti della certificazione Hi-Res Wireless rilasciata dalla Japanese Audio Society.



Il sistema Omni-Control consente la regolazione in tempo reale dell'audio da mobile o desktop, mentre l'app Arctis permette una personalizzazione approfondita delle impostazioni, incluse l'equalizzazione del microfono e oltre 200 preset specifici per giochi differenti. Gli utenti PC hanno anche a disposizione l'app Sonar per il missaggio avanzato e il controllo dell'audio spaziale. Tramite il GameHub integrato, dotato di schermo OLED e rotella, è possibile monitorare e regolare in modo rapido tutti i livelli audio delle singole sorgenti.



Un altro punto di forza è la durata della batteria potenzialmente illimitata, grazie a un sistema a doppia batteria che permette di continuare a giocare senza interruzioni, anche durante la ricarica.



Per SteelSeries, questo lancio si intreccia con la celebrazione del 25° anniversario, che ricorda la lunga storia di innovazione del brand nell'ambito gaming. Oggi, l'azienda amplia ulteriormente la sua gamma luxury, regalando ai giocatori cuffie progettate su misura per chi cerca il massimo in termini di immersività e qualità audio.





