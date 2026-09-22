La Formula 1 debutta in Hot Wheels Infinite Rush con la nuova F1 Car Collection

La Formula 1 sfreccia nel mondo videoludico di Hot Wheels Infinite Rush con una nuova collezione unica. È stato annunciato il lancio, previsto per marzo 2027, del pacchetto F1 Car Collection che porterà per la prima volta tutte le 22 auto ufficiali dei team di Formula 1 nel celebre gioco di corse arcade.



Ogni monoposto è stata meticolosamente riprodotta seguendo i dettagli degli iconici modelli die-cast Hot Wheels, consentendo così agli appassionati di provare l'emozione delle competizioni di F1 su piste colorate e ad alta velocità. Le 22 vetture andranno ad ampliare la già vasta offerta di oltre 150 veicoli disponibili all'uscita del titolo, entrando nella categoria Speeder, la classe più veloce del parco mezzi.



Per la prima volta le F1 ufficiali si sfideranno in un videogioco Hot Wheels, dando la possibilità ai fan di immergersi in un'esperienza adrenalinica dove le miniature incontrano il mondo delle corse di alto livello. Gli appassionati potranno gareggiare con le licenze ufficiali delle monoposto di Formula 1, portando il massimo degli sport motoristici nell'universo in miniatura di HOT WHEELS Infinite Rush.



Hot Wheels Infinite Rush è disponibile ora su PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2, ROG XBOX Ally, ROG XBOX Ally X e PC tramite Steam, Microsoft Store ed Epic Games Store. L'attesa si fa febbrile tra i fan di motori e videogiocatori che potranno finalmente vivere la Formula 1 in formato Hot Wheels.