Bruno Hohmann nominato Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience di Alpine

Alpine ha annunciato una nuova nomina ai vertici della propria struttura manageriale. Bruno Hohmann entrerà a far parte del team del marchio sportivo a partire dal 1° gennaio 2026, assumendo il ruolo di Direttore Vendite, Marketing e Customer Experience.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Hohmann riporterà direttamente a Philippe Krief, CEO di Alpine, e farà parte del comitato direttivo del marchio. La nomina segna un passo rilevante nella strategia di rafforzamento della struttura commerciale e di marketing di Alpine, che negli ultimi anni ha conosciuto una rapida evoluzione sia sul fronte dei prodotti sia su quello dell’esperienza cliente.

L’ingresso di Hohmann avverrà in un momento decisivo per la casa automobilistica, impegnata nella piena transizione verso l’elettrificazione e nel consolidamento della propria presenza sui principali mercati internazionali. La creazione di una direzione unica che integri vendite, marketing e customer experience riflette la volontà di Alpine di proporre un approccio sempre più coerente, centrato sui clienti e orientato alla crescita.

Alpine, storico marchio francese rinato sotto l’egida del gruppo Renault, ha rafforzato negli ultimi anni la propria identità di brand sportivo e tecnologico. Con un’offerta che unisce prestazioni, design e innovazione, il marchio sta ampliando la propria gamma e punta a consolidare la presenza in segmenti strategici sia in Europa sia a livello globale.

La nomina di Bruno Hohmann rappresenta dunque una tappa importante nella visione industriale e commerciale di Alpine, che mira a coniugare l’eccellenza delle sue auto con un’esperienza cliente di livello superiore.

Con questa scelta, Alpine conferma il proprio impegno a investire su figure di alto profilo per continuare a rafforzare la sua espansione e la sua capacità di competere in un mercato in costante trasformazione.