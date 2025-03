Buon Compleanno Ypsilon! 40 anni di stile, innovazione e futuro

Lancia Ypsilon continua il suo viaggio nel tempo, attraversando quattro decenni di storia senza mai perdere la sua essenza. Un’icona senza tempo, capace di anticipare le tendenze e di evolversi senza rinunciare al proprio stile distintivo. Con quattro generazioni e ben 36 serie speciali, Ypsilon ha conquistato milioni di automobilisti e oggi si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con la Nuova Ypsilon, il primo modello della nuova era del marchio, che unisce un’evoluzione stilistica e tecnologica senza precedenti, proiettando il brand verso una mobilità sempre più sostenibile, distintiva e connessa.

Luca Napolitano, CEO di Lancia, dichiara: “Dopo quarant’anni di successi, Ypsilon non è solo un’auto, ma un simbolo di eleganza e personalità. Oggi, con la Nuova Ypsilon, rispondiamo alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità e alla connettività. La fine della produzione della quarta generazione segna l’inizio di una nuova era per Lancia, che punta a rafforzare la propria offerta premium in Europa in sinergia con Alfa Romeo e DS Automobiles.”

Le sinuose forme della Nuova Ypsilon si ispirano ai modelli iconici del passato, dai fanali posteriori rotondi, che richiamano la Lancia Stratos, al rinnovato calice frontale a LED. È la prima vettura Stellantis a introdurre il sistema S.A.L.A., un’interfaccia intelligente che garantisce un’esperienza di guida innovativa e confortevole.

Best-in-class nel segmento B premium, la Nuova Ypsilon vanta un display da 10.25”, il miglior sistema di parcheggio assistito, un’illuminazione avanzata e la Guida Autonoma di Livello 2, disponibile nella versione Cassina.

La sostenibilità è al centro del progetto: la Nuova Ypsilon è disponibile in versione elettrica e ibrida. La versione ibrida monta un motore 1.2L da 100 CV con tecnologia 48V, garantendo un’esperienza di guida fluida e la possibilità di circolare in modalità 100% elettrica in città. La versione elettrica è dotata di un motore da 156 CV, batteria da 51 kWh, autonomia fino a 403 km (WLTP) e ricarica rapida dal 20% all’80% in soli 24 minuti.

Oltre a eleganza e tecnologia, Ypsilon significa performance. La Ypsilon Rally 4 HF segna il ritorno di Lancia nei rally, mentre la Ypsilon HF da 280 CV, con un’accelerazione 0-100 km/h in meno di 5,7 secondi, rappresenta la versione stradale più sportiva mai realizzata. La Ypsilon Rally 4 HF ha già registrato oltre 80 preordini in Europa e sarà protagonista del Trofeo Lancia nel Campionato Italiano Assoluto Rally, con un montepremi di 360 mila euro e la possibilità, per il miglior Under 35, di entrare nella squadra ufficiale Lancia Corse HF nel FIA ERC.

Per la messa a punto di questi modelli, Lancia ha collaborato con Miki Biasion, leggenda del motorsport e due volte campione del mondo rally con il marchio italiano.

Dal debutto della Y10 nel 1985, la Lancia Ypsilon ha sempre rappresentato un riferimento di eleganza e innovazione. Nel 1995, la Lancia Y ha introdotto la personalizzazione cromatica con il celebre programma Kaleidos. Nel 2003, la prima Ypsilon ha alzato il livello di raffinatezza, mentre la quarta generazione del 2011 ha segnato la svolta con il passaggio alle cinque porte.

Negli anni, Lancia ha collaborato con i più grandi brand della moda, realizzando oltre 30 edizioni speciali, tra cui la Y10 Fila (1986), la Ypsilon Alberta Ferretti (2022) e collaborazioni con Missoni, Momo Design ed Elle.

Lancia Ypsilon è anche un’icona di comunicazione, grazie a campagne pubblicitarie di successo come “Y10 Piace alla gente che piace”, e testimonial di fama internazionale come Carol Alt, Vincent Cassel, Kasia Smutniak, Stefano Gabbana e Cristiana Capotondi.