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BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

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BYD amplia la propria offensiva nel mercato europeo e presenta ufficialmente la nuova ATTO 2 DM-i, un SUV compatto progettato per rispondere in modo mirato alle esigenze del pubblico italiano. Il modello introduce nel segmento una combinazione evoluta di tecnologia, efficienza e comfort, con l’obiettivo dichiarato di affermarsi come riferimento tra i super ibridi.

Cuore del progetto è la tecnologia Super Hybrid con sistema Dual Mode (DM-i), che rappresenta un approccio innovativo alla mobilità: un’architettura capace di unire la fluidità tipica della guida elettrica alla versatilità delle lunghe percorrenze. La nuova ATTO 2 DM-i offre infatti fino a 90 km di autonomia in modalità completamente elettrica e raggiunge una percorrenza complessiva fino a 1.000 km nel ciclo WLTP combinato, garantendo grande flessibilità sia nell’uso quotidiano sia nei viaggi più lunghi.

Secondo quanto dichiarato da Alessandro Grosso, Country Manager BYD Italia, il lancio del modello segna un ulteriore passo nella strategia del marchio, che punta non tanto sulla competizione di prezzo quanto sull’innovazione tecnologica e sulla capacità di sviluppare internamente componenti chiave come batterie, motori elettrici e sistemi di controllo.

Dal punto di vista tecnico, il sistema ibrido combina motori elettrici ad alta efficienza, Blade Battery e motore termico Xiaoyun da 1,5 litri, capace di raggiungere un’efficienza termica fino al 43,04%. Il funzionamento si articola principalmente in modalità elettrica, per una guida silenziosa e a zero emissioni, e modalità ibrida, in cui il motore termico genera energia per alimentare il sistema. Quando necessario, il sistema passa automaticamente a una configurazione parallela, unendo le due fonti di potenza.

Il risultato è un’esperienza di guida che resta prevalentemente elettrica nella maggior parte delle situazioni, con consumi medi estremamente contenuti pari a 20 km/l, contribuendo a ridurre in modo significativo i costi di utilizzo. Le prestazioni restano comunque brillanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi e una velocità massima di 180 km/h.

La nuova ATTO 2 DM-i si distingue anche per il design, che combina dimensioni compatte e proporzioni equilibrate. Con una lunghezza di 4.330 mm, una larghezza di 1.830 mm e un’altezza di 1.675 mm, il SUV è stato progettato per offrire il massimo dello spazio interno senza compromettere l’agilità. Il passo di 2.620 mm contribuisce a garantire un’abitabilità ai vertici della categoria.

Il frontale è caratterizzato da fari full LED e luci diurne sottili, mentre il paraurti scolpito e le prese d’aria verticali migliorano l’efficienza aerodinamica. Le fiancate dinamiche e il tetto flottante enfatizzano il carattere sportivo, mentre al posteriore spiccano i fanali con design “Chinese knot” uniti da una barra luminosa orizzontale.

Rispetto alla versione completamente elettrica, la variante DM-i introduce una griglia frontale più ampia e nuovi dettagli stilistici, oltre a una diversa disposizione dei loghi e al nuovo badge centrale BYD. Il modello è disponibile in quattro colorazioni, tra cui l’inedita Midnight Blue dedicata alle versioni Super Hybrid.

All’interno, la ATTO 2 DM-i punta su spazio, qualità dei materiali e tecnologia intelligente. La versione Active integra una strumentazione digitale da 8,8 pollici e un touchscreen centrale da 12,8 pollici, mentre il sistema multimediale è arricchito dal nuovo assistente vocale “Hi BYD”, potenziato da intelligenza artificiale e in grado di comprendere comandi naturali e contestuali.

La versione Boost aggiunge contenuti premium come tetto panoramico in vetro, sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato e ricarica wireless da 50 W, migliorando ulteriormente il comfort a bordo. Il bagagliaio offre una capacità di 425 litri, espandibile fino a 1.335 litri abbattendo i sedili posteriori.

Sul fronte della sicurezza, il modello propone un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida di serie, tra cui cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, monitoraggio dell’angolo cieco, mantenimento attivo della corsia e riconoscimento dei segnali stradali. La versione Boost introduce inoltre la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW.

La gamma si articola in due versioni. La Active dispone di una batteria da 7,8 kWh, potenza di 122 kW e fino a 40 km di autonomia elettrica, mentre la Boost adotta una batteria da 18 kWh, sviluppa 156 kW e raggiunge i 90 km in modalità elettrica, oltre a un’autonomia totale di 1.000 km.

Per quanto riguarda i prezzi, la nuova ATTO 2 DM-i parte da 27.600 euro per la versione Active e 30.100 euro per la Boost, ma viene proposta con un prezzo di lancio rispettivamente di 23.900 euro e 26.500 euro. È inoltre disponibile una formula di finanziamento dedicata.

Infine, BYD conferma il proprio impegno sulla qualità con una garanzia di 6 anni sul veicolo e 8 anni o 250.000 km sulla batteria, con una capacità residua garantita di almeno il 70%.

Con la ATTO 2 DM-i, il costruttore rafforza la propria presenza nel segmento dei SUV compatti, proponendo un modello che punta su efficienza, autonomia elevata e innovazione tecnologica, elementi chiave per competere in un mercato sempre più orientato verso soluzioni di mobilità sostenibile.

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