BYD ATTO 2: il nuovo SUV urbano elettrico svelato a Torino

BYD ha svelato a Torino il suo nuovo SUV urbano, l’ATTO 2, un veicolo intelligente pensato per chi cerca una soluzione compatta, maneggevole e all’avanguardia in termini di tecnologia e sicurezza. Il marchio cinese, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha puntato su un modello che racchiude il meglio della sua innovazione, offrendo un’esperienza di guida superiore nel segmento dei SUV di piccole dimensioni.

L’ATTO 2 si posiziona come il veicolo ideale per la mobilità cittadina, combinando dimensioni compatte con un’abitabilità sorprendente. Con una lunghezza di 4.310 mm, una larghezza di 1.830 mm e un’altezza di 1.675 mm, mantiene proporzioni generose rispetto ai concorrenti del segmento B, pur restando agile e pratico nelle strade più strette e nei parcheggi urbani.

La piattaforma e-Platform 3.0 di BYD, progettata specificamente per i veicoli elettrici, garantisce un utilizzo ottimale dello spazio, permettendo un passo di 2.620 mm e una distribuzione intelligente degli interni. Il design esterno è caratterizzato da linee dinamiche e dettagli premium, con fari a LED, una griglia anteriore elegante e una linea del tetto flottante che ne esalta il profilo sportivo.

L’abitacolo dell’ATTO 2 è pensato per offrire un ambiente confortevole e tecnologico, con materiali di qualità e un design moderno. Gli interni sono dotati di sedili anteriori regolabili elettricamente, superfici imbottite e dettagli sofisticati che trasmettono una sensazione di lusso.

Il sistema di infotainment ruota attorno a un display touchscreen rotabile da 10,1 pollici nella versione Active e da 12,8 pollici nella versione Boost, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. La dotazione tecnologica include anche un sistema di comandi vocali avanzato, accessibile con il semplice comando “Hi BYD”, e la possibilità di aggiornamenti software Over The Air (OTA).

L’ATTO 2 è equipaggiato con un tetto panoramico in vetro di serie, che contribuisce a creare un ambiente luminoso e arioso, mentre un sofisticato impianto audio con otto altoparlanti (nella versione Boost) arricchisce l’esperienza a bordo.

Il cuore dell’ATTO 2 è il suo motore elettrico da 130 kW (176 CV) e 290 Nm di coppia, che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 160 km/h. La batteria Blade da 45,1 kWh, con costruzione Cell-to-Body, assicura un’autonomia combinata WLTP di 312 km, che arriva fino a 463 km in città.

Grazie alla ricarica rapida DC da 65 kW, la batteria può essere portata dal 10% all’80% in soli 37 minuti, mentre la ricarica AC trifase da 11 kW permette un ciclo completo in circa 5,5 ore. La dotazione di serie include anche una pompa di calore, che ottimizza l’efficienza della batteria in condizioni climatiche fredde.

L’ATTO 2 è progettato per offrire una sicurezza senza compromessi, grazie alla struttura Cell-to-Body, che garantisce una maggiore rigidità del telaio. Il veicolo è dotato di sei airbag e di una suite completa di sistemi ADAS, tra cui:

Cruise control adattivo e intelligente

Assistenza al mantenimento della corsia

Rilevamento angolo cieco

Frenata automatica di emergenza

Riconoscimento dei segnali stradali

Monitoraggio dell’attenzione del conducente

Il BYD ATTO 2 viene proposto con due livelli di allestimento: Active e Boost. La versione Active include di serie cerchi in lega da 17 pollici, fari full LED, accesso keyless con tecnologia NFC, tetto panoramico con tendina elettrica, infotainment con touchscreen rotabile e sistema Vehicle-to-Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW. La versione Boost aggiunge sedili riscaldati, illuminazione ambientale, specchietti laterali ripiegabili elettricamente, telecamera a 360° e un sistema audio premium.

Il prezzo di lancio dell’ATTO 2 è di 29.900 euro (in promozione per il mese di febbraio a 27.900) nella versione Active, che la rende una delle offerte più competitive nel segmento dei SUV elettrici urbani.

Le vendite dell’ATTO 2 inizieranno nelle prossime settimane, con le prime consegne previste entro il primo trimestre del 2025. Il modello sarà disponibile in quattro colorazioni: Climbing Grey (di serie), Hiking Green, Skiing White e Cosmos Black.

Con l’ATTO 2, BYD rafforza ulteriormente la sua presenza in Europa, offrendo un SUV elettrico compatto, tecnologico e accessibile, perfetto per chi desidera passare alla mobilità sostenibile senza rinunciare a comfort e prestazioni di alto livello.