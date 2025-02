BYD Atto 2: “What a Wonderful World” accompagna il nuovo spot del SUV compatto

BYD celebra l’arrivo del nuovo ATTO 2, il SUV compatto elettrico e intelligente, con uno spot emozionante che unisce tecnologia, comfort e sicurezza, accompagnato dalla canzone “What a Wonderful World”. La melodia, simbolo di serenità e bellezza, è la colonna sonora perfetta per raccontare come BYD ATTO 2 trasformi ogni momento della vita quotidiana in un’esperienza meravigliosa.

Lo spot mette in luce le straordinarie caratteristiche tecnologiche del BYD ATTO 2 – tutte al servizio del cliente – integrandole con situazioni di vita reale. Dai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) che garantiscono sicurezza in ogni manovra, ai momenti di connessione tra le persone grazie alle funzionalità innovative della vettura, BYD ATTO 2 è pensato per semplificare e migliorare la quotidianità.

In una scena dello spot, il protagonista aziona il riscaldamento del sedile della sua fidanzata tramite l’app BYD, prima ancora che lei entri in auto, mostrando come il comfort sia a portata di mano.

“What a Wonderful World” non è solo un inno alla bellezza della vita, ma diventa il filo conduttore di una storia che celebra le infinite possibilità offerte da BYD ATTO 2. Grazie alle sue dimensioni compatte, la maneggevolezza e un’autonomia urbana fino a 463 km, il nuovo SUV del brand è il compagno ideale per le avventure di ogni giorno.