BYD cresce in Italia: a settembre 2025 raggiunge il 2% di quota di mercato

Settembre 2025 segna un nuovo traguardo per BYD in Italia. Il marchio cinese specializzato in Veicoli a Nuova Energia (NEV) registra 2.488 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 2% del mercato nazionale. Un risultato che consolida la presenza del brand nella Top 20 dei costruttori in Italia e conferma il percorso di crescita costante intrapreso a livello internazionale.

Il principale motore di questa performance è rappresentato proprio dai Veicoli a Nuova Energia, settore in cui BYD si conferma leader assoluto. All’interno del comparto, il marchio si distingue soprattutto nel segmento Super Ibrido DM-i (PHEV), dove guida la classifica con una market share del 17%. A trainare questo successo è la BYD Seal U DM-i, modello che unisce efficienza, comfort e tecnologie di ultima generazione. Grazie al sistema ibrido avanzato, elimina l’ansia da ricarica tipica delle auto elettriche pure, garantendo un’autonomia estesa e consumi ridotti.

A settembre, un ruolo determinante è stato svolto anche dal debutto della nuova BYD Seal 6 DM-i, presentata in anteprima mondiale al Salone di Monaco. Disponibile nelle versioni Touring e sedan, rappresenta il secondo modello ibrido plug-in della gamma e punta a diventare un riferimento strategico per il mercato europeo. Il suo lancio ha avuto un impatto immediato sia sulle immatricolazioni sia sulla raccolta di nuovi contratti, segnando un’accelerazione significativa nella penetrazione del marchio.

Un contributo importante arriva inoltre dalla campagna di comunicazione sugli incentivi BYD, che ha affiancato quelli statali. Una proposta chiara, semplice e accessibile a tutti gli italiani, che ha attirato un forte interesse e portato nuovi clienti nelle concessionarie della rete nazionale. I segnali indicano che gli effetti positivi di questa campagna si rifletteranno anche nelle vendite di ottobre.

La crescita in Italia si inserisce in un quadro internazionale altrettanto positivo. In Germania, BYD entra per la prima volta nella Top 20 con 3.256 immatricolazioni e una quota dell’1,4%, affermandosi come primo marchio cinese nel Paese. In Spagna il brand consolida la sua espansione con 2.437 immatricolazioni e una quota del 2,9%, mentre in Gran Bretagna raggiunge quota 3,6% con 5.072 immatricolazioni, evidenziando un’accelerazione costante. In Turchia, infine, BYD continua la sua crescita superando marchi storici e avvicinandosi al sorpasso di interi gruppi automobilistici.