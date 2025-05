BYD DOLPHIN SURF: la piccola elettrica da meno di 20 mila euro sbarca in Europa

BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, lancia ufficialmente sul mercato europeo la nuova BYD DOLPHIN SURF, un’auto elettrica compatta che si propone come punto di riferimento per la mobilità urbana accessibile, tecnologica e sostenibile. Con un prezzo di partenza da 18.990€ e prime consegne previste già da maggio, la DOLPHIN SURF è pronta a rivoluzionare il segmento delle piccole EV in Europa.

Lunga 3,99 metri e con un passo di 2,5 metri, la BYD DOLPHIN SURF si distingue per il suo design sportivo e giocoso, unito a una sorprendente spaziosità interna, resa possibile dalla piattaforma dedicata e-Platform 3.0. Le dimensioni contenute la rendono perfetta per il traffico cittadino e i parcheggi stretti, senza sacrificare comfort e praticità. Lo stile accattivante è sottolineato da elementi come il profilo ad arco, i cerchi da 15 o 16 pollici, i fari a LED affilati e una barra luminosa posteriore a tutta larghezza, mai vista prima nel segmento.

Sotto il cofano, la DOLPHIN SURF integra l’innovativa Blade Battery BYD, con chimica LFP (litio ferro fosfato), nota per l’elevata sicurezza e durata nel tempo. Le versioni disponibili offrono batterie da 30kWh e 43,2kWh, per un’autonomia fino a 322 km nel ciclo WLTP. Le prestazioni non deludono: la versione Comfort, al top della gamma, eroga 115kW (220Nm) e accelera da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi, mentre la ricarica rapida DC fino a 85kW consente di passare dal 10% all’80% di carica in soli 30 minuti. La ricarica trifase AC da 11kW è di serie su tutte le versioni.

La sicurezza è garantita da una struttura ad alta resistenza (68,2% di acciaio ad alta resistenza) e da un pacchetto ADAS completo, che include cruise control adattivo, frenata automatica d’emergenza, assistente al mantenimento di corsia, controllo automatico degli abbaglianti e monitoraggio della pressione degli pneumatici. Ogni versione dispone inoltre di sei airbag, sistema di chiamata d’emergenza e accesso NFC keyless.

La DOLPHIN SURF sorprende anche all’interno. Il cruscotto moderno integra uno schermo touchscreen rotante da 10,1 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e dotato di un’interfaccia intuitiva, controllo vocale “Hi BYD” e una barra di scorciatoie personalizzabile. I sedili anteriori sportivi, disponibili con riscaldamento e regolazione elettrica, assicurano comfort anche nei tragitti più lunghi.

Grazie alla piattaforma e alla configurazione intelligente delle sospensioni, il bagagliaio da 308 litri (estendibile a 1.037 litri abbattendo i sedili posteriori) è uno dei più capienti della categoria. All’interno sono distribuiti 20 vani portaoggetti, pensati per semplificare la vita di tutti i giorni.

La connettività è totale: con l’app BYD puoi controllare da remoto climatizzazione e accesso al veicolo, mentre la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) permette di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3kW, ideale per gite e attività outdoor.

Anche il modello base, DOLPHIN SURF Active, include dotazioni di alto livello come climatizzatore, sedili in pelle vegana, infotainment da 10,1 pollici, cruise control adattivo, sensori di parcheggio posteriori, telecamera di retromarcia, luci diurne LED e funzione V2L. Salendo alla versione Boost si aggiungono sedili anteriori elettrici, cerchi in lega da 16″, tergicristalli automatici e specchietti richiudibili elettricamente, mentre la Comfort offre il massimo con telecamera a 360°, fari LED, vetri oscurati, ricarica wireless per smartphone e sedili riscaldati.

La BYD DOLPHIN SURF ha già ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. È stata infatti premiata come World Urban Car 2025 ai World Car Awards, a testimonianza dell’impatto rivoluzionario che sta avendo nel mondo della mobilità elettrica.

Con la DOLPHIN SURF, BYD dimostra che è possibile offrire tecnologia avanzata, sicurezza e design ricercato a un prezzo competitivo. L’auto è già ordinabile in Italia e rappresenta una delle scelte più interessanti nel panorama delle city car elettriche del 2025, soprattutto per chi cerca un veicolo pratico, connesso e pronto a tutto.