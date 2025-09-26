Connect with us

BYD e DENZA protagonisti al Salone dell’Auto di Torino 2025

Il Gruppo BYD conferma la propria presenza al Salone dell’Auto di Torino 2025 con una formula rinnovata che segna un passo importante nella sua strategia europea. Accanto al marchio BYD, già protagonista nell’edizione 2024, debutta quest’anno DENZA, brand premium nato per unire innovazione, design e lusso.

Il cuore della città farà da cornice a questa doppia presenza. Lo stand BYD sarà allestito in Piazza Castello, punto centrale della manifestazione e sede dell’area test drive, mentre DENZA verrà ospitata in Piazzetta Reale, nello spazio dedicato ai marchi luxury, una collocazione che rafforza il posizionamento premium del brand.

Nello spazio di Piazza Castello, BYD espone tre modelli che incarnano la propria filosofia di mobilità sostenibile, basata su tecnologia avanzata, efficienza e sicurezza.

Protagonista assoluta sarà la BYD SEAL 6 Touring DM-i, una station wagon ibrida plug-in che integra la tecnologia Super Hybrid DM. Capace di viaggiare in modalità 100% elettrica fino a 105 km e di garantire un’autonomia complessiva di 1.505 km, unisce prestazioni solide – accelerazione 0-100 km/h in meno di 9 secondi – a consumi record di appena 1,5 L/100 km. Ampio spazio interno, 1.535 litri di capacità di carico e comfort pensato per i lunghi viaggi rendono questo modello ideale per famiglie e professionisti.

Accanto a lei spicca la BYD DOLPHIN SURF, compatta elettrica premiata con le cinque stelle Euro NCAP e riconosciuta come World Urban Car of the Year. Con un design sportivo e un abitacolo spazioso, rappresenta una soluzione concreta per chi cerca un’auto elettrica sicura, dinamica e adatta alla città.

Completa l’esposizione la BYD SEAL U DM-i, esposta nella versione Design, con trazione integrale, due motori elettrici, batteria Blade da 18,3 kWh e motore ibrido 1.5T. Con consumi pari a 1,2 L/100 km, 70 km di autonomia elettrica e 870 km complessivi, questo SUV ibrido plug-in coniuga prestazioni e sicurezza. La gamma include anche la versione Comfort, capace di raggiungere 125 km in elettrico e oltre 1.125 km complessivi.

Per la prima volta al Salone di Torino, DENZA porta due modelli che incarnano la sua anima premium. La DENZA Z9GT DMP (Dual Mode Performance), già svelata alla Design Week di Milano, è una nuova interpretazione del concetto di gran turismo. Disegnata da Wolfgang Egger sulla piattaforma e³, combina eleganza e tecnologia di ultima generazione: accelerazione 0-100 km/h in 3,6 secondi, autonomia elettrica fino a 201 km e complessiva di 1.101 km. La tecnologia Cell-to-Body (CTB) rafforza il posizionamento della Z9GT come una delle GT più innovative sul mercato.

Al suo fianco la DENZA D9, che porta l’esperienza di viaggio a un livello superiore. I sedili della seconda fila offrono regolazioni elettriche, funzione massaggio, riscaldamento e ventilazione. Dettagli esclusivi come il mini-frigo e l’ampio tetto panoramico arricchiscono un abitacolo spazioso e rifinito con materiali premium, garantendo comfort anche nella terza fila.

Il Salone dell’Auto di Torino 2025 non sarà solo un’esposizione, ma un’occasione per vivere in prima persona la mobilità del futuro. Nell’area test drive di Piazza Castello sarà possibile provare la DENZA Z9GT DMP, la BYD SEAL 6 DM-i nelle versioni Touring e Sedan, la BYD DOLPHIN SURF e la BYD SEAL U DM-i.

 

