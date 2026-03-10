Connect with us

BYD e itTaxi insieme per portare l’app dei taxi italiani direttamente a bordo delle auto

Published

Un nuovo passo verso l’integrazione tra mobilità elettrica e servizi digitali: BYD annuncia una partnership strategica con itTaxi, la piattaforma italiana più diffusa per la prenotazione e il pagamento dei taxi, che conta oltre 12.000 taxi associati in più di cento città italiane.

Al centro di questo accordo c’è un’idea concreta di innovazione tecnologica: l’integrazione nativa dell’app itTaxi direttamente nel sistema infotainment di bordo di una selezione di modelli BYD. Lo sviluppo del progetto è stato realizzato in collaborazione con moveax, partner tecnologico della casa automobilistica, con l’obiettivo di rendere più semplice e immediata l’esperienza di utilizzo dei taxi per i professionisti del settore.

Grazie a questa collaborazione, i tassisti che aderiscono alla rete itTaxi potranno usufruire di condizioni dedicate e vantaggi fino al 30% sull’acquisto di specifici modelli BYD, disponibili attraverso la rete ufficiale autorizzata in Italia. L’accordo unisce due realtà che, pur operando in ambiti diversi, condividono una visione comune: favorire la transizione verso una mobilità più efficiente, sostenibile e pienamente digitale.

Nel corso della presentazione ufficiale della partnership, sono intervenuti Alfredo Altavilla, Special Advisor per l’Europa di BYD; Loreno Bittarelli, Presidente di itTaxi; e Alessandro Grosso, Country Manager di BYD e DENZA Italia.

L’iniziativa rappresenta un importante segnale per il mercato italiano della mobilità elettrica e per la categoria dei tassisti, unendo innovazione software e soluzioni green in un unico ecosistema. Integrando un’applicazione come itTaxi direttamente nel sistema di bordo, BYD conferma la volontà di mettere la tecnologia al servizio delle esigenze quotidiane dei professionisti, semplificando i processi e riducendo la necessità di dispositivi esterni.

L’accordo, di fatto, apre una nuova fase per la digitalizzazione del servizio taxi in Italia e dimostra come la collaborazione tra leader del settore possa accelerare la diffusione di strumenti innovativi, migliorando l’efficienza, la sicurezza e l’esperienza di guida. Con questa alleanza, BYD e itTaxi gettano le basi per un modello di mobilità urbana più connesso e sostenibile.

