BYD estende a otto anni o 250.000 km la garanzia delle Blade Battery

BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, compie un passo decisivo nel rafforzare la fiducia dei propri clienti estendendo la garanzia delle proprie Blade Battery. La copertura passa infatti a otto anni o 250.000 chilometri, e sarà applicabile non solo alle nuove immatricolazioni ma anche ai veicoli già su strada.

La tecnologia Blade Battery è uno degli elementi distintivi dei veicoli BYD, ed equipaggia tutta la gamma dei modelli a nuova energia, sia quelli 100% elettrici sia le versioni Super Hybrid. Con questa estensione, il marchio cinese ribadisce l’affidabilità della propria tecnologia, un punto centrale nella strategia globale di elettrificazione.

I veicoli BYD già prevedono una garanzia base di sei anni o 150.000 chilometri, affiancata da una copertura anticorrosione di 12 anni senza limite di chilometraggio e da una garanzia sull’unità di trazione elettrica di otto anni o 150.000 chilometri. La novità riguarda quindi l’estensione specifica per la Blade Battery, che innalza il limite di percorrenza da 150.000 a 250.000 chilometri, mantenendo invariata la durata di otto anni.

Un ulteriore elemento di garanzia per gli utenti è rappresentato dallo State of Health (SOH) minimo garantito del 70%, che certifica il mantenimento della capacità della batteria durante il periodo di copertura. Questo parametro rafforza la sicurezza e la fiducia nei confronti della qualità e dell’efficienza del sistema di accumulo energetico sviluppato dall’azienda.

Con questa misura, BYD consolida la propria posizione di riferimento nel mercato dei veicoli a nuova energia, confermando l’attenzione verso il cliente e l’impegno a lungo termine per una mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzata.