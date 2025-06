BYD Italia entra in UNRAE per rafforzare la propria presenza sul mercato italiano

BYD Italia, filiale del colosso cinese BYD (Build Your Dreams), ha ufficialmente annunciato il suo ingresso tra gli associati di UNRAE, l’Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri. L’adesione del leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici e ibridi rappresenta un momento strategico per il settore automotive italiano, in piena transizione verso forme di mobilità più sostenibili.

Fondata nel 1995, BYD si è rapidamente affermata come uno dei protagonisti assoluti del cambiamento nel settore automobilistico, con un ecosistema integrato che spazia dalle batterie ai semiconduttori, dai veicoli commerciali ai sistemi di trasporto pubblico. Il brand si distingue per la sua capacità di sviluppare internamente tutte le componenti chiave della mobilità elettrica, posizionandosi come pioniere delle tecnologie pulite e sostenibili.

Nel 2024 BYD ha superato i 4,2 milioni di veicoli venduti a livello globale, registrando una crescita del 40% rispetto al 2023. In Italia, l’azienda ha conquistato in soli otto mesi l’1,4% di quota di mercato, a conferma dell’interesse crescente da parte dei consumatori italiani verso le sue soluzioni di mobilità elettrica. Il quartier generale di BYD Italia, con sede a Milano, è diventato un punto di riferimento per le operazioni nel Paese.

Alessandro Grosso, Country Manager di BYD Italia, ha commentato: “L’ingresso di BYD in UNRAE segna un momento significativo del nostro percorso in Italia. In qualità di attore e leader globale nel campo della mobilità, riteniamo fondamentale partecipare attivamente al dialogo con le istituzioni e con l’intero comparto automotive per contribuire allo sviluppo di politiche condivise e sostenibili. Siamo lieti di entrare a far parte di un’associazione di riferimento come UNRAE, con cui condividiamo valori, obiettivi e visione sul futuro della mobilità.”

Roberto Pietrantonio, Presidente di UNRAE, ha aggiunto: “L’ingresso di BYD in UNRAE rappresenta un momento di grande soddisfazione per la nostra associazione. Accogliere uno dei leader cinesi della mobilità sostenibile conferma la capacità attrattiva dei servizi offerti da UNRAE e la nostra rappresentatività sempre più rilevante nel panorama automotive italiano. BYD porta con sé un bagaglio di innovazione tecnologica e una visione del futuro della mobilità che arricchisce il tessuto associativo di UNRAE.”

La crescita di BYD in Italia si inserisce in un contesto favorevole, con il mercato nazionale sempre più orientato verso la transizione ecologica. Le vetture BYD, che comprendono modelli completamente elettrici, ibridi e ibridi plug-in, stanno trovando un’accoglienza sempre più positiva grazie a tecnologie all’avanguardia e a una proposta di valore competitiva.

Parallelamente, BYD ha annunciato l’apertura di una nuova fabbrica in Ungheria, affiancata da un centro di ricerca e sviluppo dedicato all’innovazione tecnologica nel settore automotive. Questa strategia permetterà al brand di produrre direttamente in Europa per soddisfare la domanda del mercato continentale, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel Vecchio Continente.

L’adesione a UNRAE consolida la presenza di BYD in Italia, rafforzando la sua volontà di essere parte attiva nella definizione delle politiche industriali del settore. In un momento di forte accelerazione verso l’elettrificazione, la presenza di BYD in UNRAE contribuirà a rappresentare con maggiore efficacia le istanze delle aziende impegnate nella transizione verso una mobilità a basse emissioni.