Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

BYD: la sicurezza come punto di partenza per ogni vettura

Published

Per BYD, la sicurezza non rappresenta un accessorio da integrare a progetto concluso, ma il vero punto di partenza nello sviluppo di ogni modello. Questo approccio conferma la filosofia del marchio cinese, che costruisce ogni vettura attorno a un concetto di protezione totale, esteso al guidatore e ai passeggeri.

L’impegno verso una mobilità sicura e sostenibile si traduce in un ecosistema integrato di tecnologie proprietarie sviluppate internamente dall’azienda. Dalle batterie alle piattaforme, fino ai software di gestione e monitoraggio, BYD adotta un sistema in cui ogni elemento dialoga con l’altro per garantire performance affidabili e sicurezza ai massimi livelli.

Non sorprende, quindi, che numerosi modelli del marchio abbiano già raggiunto il massimo riconoscimento europeo in materia di sicurezza. Tra questi figurano SEAL 6 DM-i e TOURING, DOLPHIN, ATTO 3, SEAL, SEAL U, SEAL U DM-i, TANG e SEALION7, tutti valutati con 5 stelle Euro NCAP, il punteggio più alto assegnato dall’ente indipendente europeo preposto alla verifica degli standard di sicurezza dei veicoli. Un risultato che testimonia l’efficacia della strategia BYD e l’affidabilità delle sue soluzioni progettuali.

Ogni fase del processo produttivo sia concepita all’interno di un concetto globale di tutela degli occupanti e degli altri utenti della strada. Per BYD la sicurezza non è un elemento da aggiungere a progetto finito, ma il punto di partenza di ogni vettura: una filosofia che si riflette nella ricerca costante di innovazioni e nella creazione di piattaforme pensate per garantire solidità strutturale, gestione intelligente dell’energia e protezione in ogni condizione di guida.

Con la nuova Tech Pill #5, BYD approfondisce il tema della tecnologia e della sicurezza applicata alla propria gamma, illustrando i principi che guidano lo sviluppo dei suoi veicoli elettrici e ibridi plug-in. La sinergia tra competenze ingegneristiche e sistemi digitali avanzati mette al centro la sicurezza come valore imprescindibile, dimostrando che per BYD innovazione e protezione viaggiano sempre nella stessa direzione.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”
OnePlus 15

Tecnologia

OnePlus 15R: la Serie R raggiunge nuovi vertici con una fotocamera selfie da 32 MP 

Spettacolo

JACOPO SOL: torna per concludere un anno speciale con il suo nuovo singolo “GRAN FINALE”

Spettacolo

Mario Biondi: da oggi è disponibile la riedizione di “A VERY SPECIAL MARIO CHRISTMAS”

Giochi

Capcom annuncia Mega Man: Dual Override ai The Game Awards 2025

Spettacolo

Luk3: disponibile da oggi in radio e in digitale “SLALOM”

Motori

Nissan riceve il premio ADI per la migliore innovazione

Spettacolo

I Patagarri annunciano “L’Ultima Ruota del Caravan European Tour” e un nuovo singolo

Motori

Tomorrow XX: Mercedes-Benz svela una nuova dimensione della sostenibilità

Moda

BMW Motorrad presenta la Collezione Abbigliamento 2026: sicurezza, comfort e stile per ogni viaggio

Motori

Crash-test Euro NCAP 2025: più modelli a cinque stelle e l’importanza degli optional di sicurezza

Giochi

Resident Evil Requiem: il ritorno del terrore con Leon S. Kennedy e una nuova eroina

Motori

BYD: la sicurezza come punto di partenza per ogni vettura

Motori

MINI punta su materiali innovativi per gli interni

Spettacolo

LAKE SOUND PARK 2026: dopo Claudio Baglioni, Mannarino e Fiorella Mannoia arriva IL VOLO

Motori

Nuova Hyundai NEXO ottiene le cinque stelle EuroNCAP: sicurezza e innovazione al top

Giochi

Screamer: il leggendario racing di Milestone torna con una data d’uscita e un nuovo story trailer

Spettacolo

“David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo”: la nuova biografia firmata Paul Morley 

Motori

La nuova Volkswagen T-Roc ottiene cinque stelle nei test Euro NCAP 2025

Giochi

Mega Charizard Y infiamma la nuova espansione “Fiamme Cremisi” del GCC Pokémon Pocket

Motori

INEOS Grenadier Game Viewer: il nuovo riferimento per i safari di lusso dal 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nissan riceve il premio ADI per la migliore innovazione

Il percorso di innovazione di Nissan Italia ottiene un riconoscimento di prestigio. Il Nissan Innovation Program ha ricevuto il Premio Eccellenza del Design 2025...

3 ore ago

Motori

Tomorrow XX: Mercedes-Benz svela una nuova dimensione della sostenibilità

Mercedes‑Benz compie un passo deciso verso il futuro con “Tomorrow XX”, un programma tecnologico che segna una nuova tappa nel percorso di sostenibilità dell’azienda. L’iniziativa,...

3 ore ago

Motori

Crash-test Euro NCAP 2025: più modelli a cinque stelle e l’importanza degli optional di sicurezza

Nell’ultima serie di test Euro NCAP del 2025, diciannove nuovi modelli di automobili sono stati messi alla prova con risultati che confermano il costante...

7 ore ago

Motori

MINI punta su materiali innovativi per gli interni

MINI continua a dimostrare che la filosofia “Less is more” non è soltanto un approccio estetico, ma un vero impegno verso un futuro più...

7 ore ago