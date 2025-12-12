BYD: la sicurezza come punto di partenza per ogni vettura

Per BYD, la sicurezza non rappresenta un accessorio da integrare a progetto concluso, ma il vero punto di partenza nello sviluppo di ogni modello. Questo approccio conferma la filosofia del marchio cinese, che costruisce ogni vettura attorno a un concetto di protezione totale, esteso al guidatore e ai passeggeri.

L’impegno verso una mobilità sicura e sostenibile si traduce in un ecosistema integrato di tecnologie proprietarie sviluppate internamente dall’azienda. Dalle batterie alle piattaforme, fino ai software di gestione e monitoraggio, BYD adotta un sistema in cui ogni elemento dialoga con l’altro per garantire performance affidabili e sicurezza ai massimi livelli.

Non sorprende, quindi, che numerosi modelli del marchio abbiano già raggiunto il massimo riconoscimento europeo in materia di sicurezza. Tra questi figurano SEAL 6 DM-i e TOURING, DOLPHIN, ATTO 3, SEAL, SEAL U, SEAL U DM-i, TANG e SEALION7, tutti valutati con 5 stelle Euro NCAP, il punteggio più alto assegnato dall’ente indipendente europeo preposto alla verifica degli standard di sicurezza dei veicoli. Un risultato che testimonia l’efficacia della strategia BYD e l’affidabilità delle sue soluzioni progettuali.

Ogni fase del processo produttivo sia concepita all’interno di un concetto globale di tutela degli occupanti e degli altri utenti della strada. Per BYD la sicurezza non è un elemento da aggiungere a progetto finito, ma il punto di partenza di ogni vettura: una filosofia che si riflette nella ricerca costante di innovazioni e nella creazione di piattaforme pensate per garantire solidità strutturale, gestione intelligente dell’energia e protezione in ogni condizione di guida.

Con la nuova Tech Pill #5, BYD approfondisce il tema della tecnologia e della sicurezza applicata alla propria gamma, illustrando i principi che guidano lo sviluppo dei suoi veicoli elettrici e ibridi plug-in. La sinergia tra competenze ingegneristiche e sistemi digitali avanzati mette al centro la sicurezza come valore imprescindibile, dimostrando che per BYD innovazione e protezione viaggiano sempre nella stessa direzione.