BYD lancia “Back Friday”: più è vecchia la tua auto, più vale

BYD, leader nella mobilità elettrica, lancia la nuova iniziativa “Back Friday”, una promozione che si estenderà per tutto il mese di novembre. Questa iniziativa è pensata per incoraggiare gli automobilisti a sostituire i propri veicoli con modelli più moderni ed ecologici, contribuendo così a rendere il parco auto italiano più efficiente e sostenibile.

La proposta è semplice e diretta. Chi decide di dare indietro la propria auto attuale per acquistare una nuova vettura BYD avrà accesso a uno sconto speciale. Per le automobili più recenti, lo sconto applicato sarà di base. Tuttavia, coloro che intendono sostituire veicoli più datati riceveranno un doppio vantaggio, con un incentivo che può raggiungere un massimo di 10.000 euro.

Questa iniziativa non solo offre una significativa agevolazione economica, ma mira anche a promuovere una mobilità più moderna e green. BYD punta a facilitare l’accesso alle sue vetture elettriche, combinando convenienza e sostenibilità ambientale.