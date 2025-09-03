BYD lancia “CASI-NO Incentivi Statali”: fino a 10.000€ di bonus per la rottamazione

BYD ha annunciato il lancio di un nuovo programma chiamato “CASI-NO Incentivi Statali”, progettato per incentivare la sostituzione dei veicoli più inquinanti con auto a basso impatto ambientale. Questa iniziativa mira a semplificare e velocizzare il processo di transizione verso veicoli a zero o basse emissioni, offrendo un supporto concreto a chiunque desideri contribuire a una mobilità più sostenibile.

Il programma prevede che, in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 5, i partecipanti possano beneficiare di un bonus economico BYD fino a 10.000 euro sull’acquisto di un nuovo modello della gamma BYD. Questa offerta è valida sia per le versioni elettriche sia per i veicoli equipaggiati con l’innovativa tecnologia ibrida plug-in DM-i.

Con questo programma, BYD offre una risposta concreta a chi vuole passare a una mobilità più sostenibile, senza doversi scontrare con la complessità dei tradizionali incentivi pubblici né con limitazioni legate al reddito o all’area di residenza. L’approccio di BYD si pone l’obiettivo di semplificare la scelta di una nuova vettura e di rendere l’accesso al bonus immediato e senza ostacoli.