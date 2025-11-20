BYD lancia la nuova ATTO 2 DM-i: efficienza e autonomia da 1000 km per il SUV compatto

BYD amplia la sua gamma europea presentando la ATTO 2 DM-i, un nuovo SUV compatto progettato per ridefinire l’esperienza di guida nel segmento delle auto elettrificate. Il modello combina l’efficienza della tecnologia Super Hybrid con Dual Mode con il comfort e la spaziosità di un abitacolo pensato per soddisfare le esigenze della mobilità moderna.

Dopo il successo della SEAL U DM-i e della SEAL 6, la casa automobilistica cinese, principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, porta la sua innovativa tecnologia ibrida plug-in anche sulla ATTO 2 DM-i. La vettura offre una guida fluida e silenziosa, tipica delle auto elettriche, ma con il vantaggio di un sistema ibrido capace di garantire un’autonomia totale fino a 1000 chilometri.

Il risultato è un’auto che promette la libertà di viaggiare a lungo senza rinunciare all’efficienza e alla sostenibilità. L’adozione della tecnologia Super Hybrid DM-i consente infatti un equilibrio ottimale tra prestazioni e consumi, offrendo all’utente la serenità di non doversi preoccupare della ricarica durante i viaggi più lunghi.

L’abitacolo della ATTO 2 DM-i si distingue per la cura dei dettagli e la presenza di soluzioni innovative, pensate per migliorare l’esperienza a bordo. Gli spazi interni offrono comfort e funzionalità, rendendo il SUV adatto sia alla vita cittadina sia ai tragitti extraurbani.

A testimoniare l’attenzione di BYD per l’efficienza e la qualità dell’esperienza di guida, arriva anche la ATTO 2 DM-i Boost, la versione top di gamma, disponibile fin dal lancio. Questa edizione offre il massimo delle prestazioni e delle dotazioni tecnologiche, posizionandosi come il vertice della nuova linea BYD.

Con questa presentazione, BYD conferma la sua volontà di espandere la presenza sul mercato europeo e di consolidare la propria leadership nel settore dei veicoli a nuova energia. La nuova ATTO 2 DM-i rappresenta un ulteriore passo verso la mobilità sostenibile, combinando innovazione, efficienza e piacere di guida in un unico modello.

Da oggi la vettura è ordinabile in tutte le concessionarie BYD, pronta ad accompagnare i primi clienti in un nuovo modo di intendere l’auto ibrida contemporanea.