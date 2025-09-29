BYD porta la mobilità elettrica a Ballando con le Stelle 2025

Connect with us

La mobilità sostenibile incontra il grande spettacolo televisivo. BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, debutta come protagonista della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, lo show di punta del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci e trasmesso anche su RaiPlay.

Dal 27 settembre al 20 dicembre 2025, milioni di telespettatori avranno l’occasione di conoscere da vicino la BYD SEAL U DM-i, l’innovativo SUV plug-in hybrid che rappresenta l’evoluzione tecnologica e stilistica del marchio.

La presenza di BYD non sarà un semplice product placement. In ogni puntata, infatti, l’arrivo del “Ballerino per una notte” sarà accompagnato dalla SEAL U DM-i, trasformando l’ingresso dell’ospite in un momento unico che unisce spettacolo, eleganza e innovazione.

Il nuovo SUV è progettato per ridefinire la mobilità quotidiana. Con una batteria ad alta capacità e un sistema plug-in hybrid di ultima generazione, la SEAL U DM-i garantisce oltre 1.125 km di autonomia complessiva, assicurando libertà di movimento sia in città che nei lunghi viaggi.

Gli interni riflettono il comfort di una vettura premium: display girevole da 15,6 pollici, sedili in pelle riscaldati e ventilati, tetto panoramico e pompa di calore per l’efficienza energetica anche nelle condizioni più estreme. La sicurezza è affidata ai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), già premiati con le cinque stelle Euro NCAP.

L’ingresso di BYD nello storico format di Rai 1 non è casuale. Così come Ballando con le Stelle ha saputo rinnovarsi unendo tradizione e spettacolo, la SEAL U DM-i rappresenta un nuovo modo di vivere l’auto, dove sostenibilità, tecnologia e piacere di guida convivono senza compromessi.

Con questa collaborazione, BYD rafforza il proprio messaggio: il futuro della mobilità è già presente e accessibile, anche attraverso contesti culturali e di intrattenimento capaci di parlare a un pubblico vasto e trasversale.

