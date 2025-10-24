BYD potenzia il post-vendita in Italia: inaugurato il nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona

BYD, leader mondiale nella produzione di Veicoli a Nuova Energia (NEV), compie un ulteriore passo nella propria strategia di crescita in Italia con l’apertura del nuovo magazzino ricambi di Fagnano Olona, in provincia di Varese. Questa nuova struttura, che si affianca al polo già operativo di Settimo Torinese, rappresenta un tassello fondamentale nel rafforzamento della rete logistica e post-vendita del marchio nel nostro Paese.

Dopo una prima fase di sviluppo avviata nel mese di marzo e un periodo di test operativo a partire da agosto, il magazzino di Fagnano Olona è ora pienamente operativo e si propone come il nuovo punto di riferimento per la distribuzione dei ricambi originali BYD in Italia. La gestione logistica e la distribuzione sono affidate a CIERREFFE, società del Gruppo Intergea e partner ufficiale di BYD per il post-vendita, garanzia di efficienza, professionalità e rapidità di servizio su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo polo logistico si distingue per un livello di efficienza ai vertici del settore: gli ordini inviati entro le ore 16.00 vengono consegnati entro 24 ore nelle aree del Centro-Nord e entro 48 ore nel resto del Paese. Questo sistema garantisce una customer experience di alto livello, riducendo al minimo i tempi di attesa e offrendo ai clienti un vantaggio competitivo significativo.

Entro la fine dell’anno, BYD completerà il caricamento dello stock iniziale, che raggiungerà circa 1.000 metri cubi di ricambi originali, assicurando un tasso di evasione degli ordini prossimo al 95%. Un risultato che conferma la volontà dell’azienda di offrire un servizio post-vendita rapido, affidabile e conforme agli standard europei.

Con l’apertura di questo nuovo centro, BYD rafforza ulteriormente la propria presenza in Italia e ribadisce il proprio impegno nel garantire un supporto completo e di qualità ai clienti. L’obiettivo è chiaro: accompagnare la crescita della rete di concessionari e l’espansione del parco circolante di veicoli elettrici BYD nel Paese.

L’azienda ha inoltre già pianificato ulteriori ampliamenti della struttura di Fagnano Olona, in linea con l’aumento della domanda e l’evoluzione del mercato italiano della mobilità elettrica. Un segnale forte che conferma la strategia di lungo periodo di BYD in Italia, orientata non solo alla vendita di veicoli, ma anche alla costruzione di una rete di assistenza e distribuzione capillare e moderna, a beneficio di tutti i clienti.

Con questa iniziativa, BYD consolida la propria leadership nel settore dei veicoli elettrici e rafforza il proprio ruolo di protagonista nella transizione verso una mobilità sostenibile, efficiente e tecnologicamente avanzata.