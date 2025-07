BYD presenta Leo: Il nuovo Avatar AI che rivoluziona la scelta dell’auto ideale

BYD, colosso globale dei veicoli a nuova energia, presenta ufficialmente Leo, un Avatar AI evoluto basato su intelligenza artificiale generativa, progettato per trasformare radicalmente il modo in cui gli utenti scelgono la propria auto. Con questo lancio, BYD ridefinisce l’esperienza del customer journey nel settore automotive, coniugando tecnologia all’avanguardia, empatia e personalizzazione in un’unica soluzione.

Leo non è un semplice assistente digitale, ma un vero e proprio consulente virtuale. È accessibile 24 ore su 24 e utilizza avanzate tecnologie di natural language processing ed emotional intelligence per interagire in modo naturale e proattivo con l’utente. Attraverso un’interfaccia dinamica e generativa, Leo è in grado di comprendere preferenze, abitudini di guida ed esigenze quotidiane, offrendo raccomandazioni su misura per il veicolo elettrico ideale.

Il nome Leo è stato scelto per la sua semplicità e universalità, con l’obiettivo di creare un’interazione amichevole, inclusiva e accessibile anche a utenti italiani che parlano altre lingue. L’avatar digitale è animato e realistico, capace di comparire sia in ambienti digitali che fisici, offrendo contenuti multimediali e guidando l’utente fino alla decisione finale di acquisto.

Daniele De Leonardis, Marketing Director di BYD Italia e Digital Marketing Director per l’Europa, commenta: “Con Leo abbiamo voluto umanizzare il nostro brand attraverso un’interazione empatica e personalizzata, senza rinunciare alla nostra identità tecnologica. È l’espressione perfetta del nostro posizionamento: unire innovazione avanzata e accessibilità per creare un’esperienza realmente significativa per ogni utente.”

Leo apprende in tempo reale grazie all’analisi continua dei dati, evolvendo costantemente il proprio comportamento in base alle domande frequenti, ai feedback e al sentiment degli utenti. Questo approccio consente al sistema di offrire risposte sempre più pertinenti e personalizzate, elevando la qualità dell’interazione a livelli finora inesplorati nel panorama automotive.

La progettazione e lo sviluppo dell’Avatar AI Leo sono stati realizzati in collaborazione con Triplesense Reply, partner strategico di BYD, contribuendo a rendere possibile un progetto che punta a ridefinire la relazione tra marchio e cliente nel mondo della mobilità sostenibile.

e le esigenze di un mercato in continua evoluzione, mettendo l’utente al centro di un processo tecnologico complesso ma user-friendly.