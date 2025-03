BYD: prosegue la crescita in Italia

Il marchio BYD continua la sua crescita nel mercato italiano, raggiungendo un traguardo simbolico ma significativo: nel mese di febbraio 2025, la casa automobilistica cinese ha conquistato l’1% della quota di mercato totale. Questo risultato segna un passo fondamentale per l’espansione del brand nel nostro Paese e dimostra la solidità della strategia adottata.

BYD si conferma al primo posto nelle vendite di veicoli a nuova energia (NEV), che includono sia i BEV (Battery Electric Vehicle) sia i PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). Con una quota del 9,9% in questo segmento, l’azienda rafforza il proprio posizionamento grazie a una strategia vincente che combina la tecnologia plug-in hybrid DM-i con le avanzate batterie al litio fosfato. Il mix di vendite è attualmente suddiviso in 40% BEV e 60% PHEV, a testimonianza della versatilità dell’offerta BYD.

Il trend delle immatricolazioni evidenzia una crescita esponenziale: con 1.350 vetture NEV immatricolate a febbraio, BYD registra un aumento di circa sette volte superiore rispetto alla crescita del mercato generale, consolidando così la propria posizione in un contesto sempre più competitivo. Questo exploit ha permesso a BYD di superare alcuni marchi automobilistici storici italiani ed europei, che nonostante l’introduzione di nuovi modelli non riescono a tenere il passo della casa asiatica.

Parallelamente alla crescita delle vendite, BYD continua l’ampliamento della propria rete di concessionari. L’obiettivo per il 2025 è quello di raggiungere 105 punti vendita, di cui almeno 70 entro il primo semestre. L’intento è quello di creare una rete capillare che permetta ai clienti di vivere l’esperienza BYD e testare i veicoli di ultima generazione.

Il successo di BYD in Italia è stato sostenuto anche da un’importante campagna pubblicitaria multicanale. In particolare, gli spot trasmessi durante il Festival di Sanremo hanno incrementato del 40% le ricerche del brand su Google, aumentando notevolmente la notorietà dell’azienda tra i consumatori italiani. I modelli più pubblicizzati, il Seal U DM-i e il nuovo SUV cittadino ATTO 2, hanno attirato l’attenzione del pubblico e contribuito a far crescere le vendite.

Il 2025 sarà un anno cruciale per BYD, che continuerà la propria offensiva con il lancio di nuovi modelli BEV e PHEV. Un momento particolarmente significativo sarà aprile, quando l’azienda presenterà in Europa il suo marchio premium Denza in occasione della Milano Design Week. L’ingresso di Denza nel mercato europeo rappresenta un ulteriore passo nella strategia di espansione di BYD e un segnale chiaro della sua volontà di competere anche nel segmento premium.