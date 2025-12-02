Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

BYD: quota record al 2,8%, leader in Italia tra elettrico e ibrido

Published

Nel mese di novembre BYD ha raggiunto un risultato di grande rilievo nel panorama automobilistico italiano, registrando 3.524 immatricolazioni e ottenendo una quota di mercato record del 2,8%. Questo traguardo ha consentito al marchio di posizionarsi al 15° posto assoluto nel ranking generale delle vendite, consolidando la sua crescita e la sua presenza sul mercato nazionale.

Un successo che assume una portata ancora maggiore se si considera il percorso compiuto in poco tempo. In soli 15 mesi di presenza strutturata sul mercato italiano, BYD ha registrato una crescita superiore al 500%, un progresso che trova riscontro anche nei dati cumulativi del 2025, con circa 22.000 immatricolazioni nei primi 11 mesi. Un risultato tanto più significativo se si considera che la casa automobilistica cinese non include veicoli con motori termici nella propria gamma.

A ulteriore conferma della solidità delle proprie strategie, BYD si è confermata leader assoluta nel segmento dei veicoli completamente elettrici, con una quota del 17,2%. Anche nel comparto elettrificato, che comprende sia veicoli elettrici sia ibridi, la performance è rimasta ai vertici, con una quota mensile del 14,8%.

Uno dei principali protagonisti di questi risultati è la BYD DOLPHIN SURF, che si è affermata come la vettura completamente elettrica più venduta in Italia nel mese di riferimento. Questo modello, apprezzato per le sue prestazioni e l’efficienza nella mobilità urbana, rappresenta l’emblema della strategia di BYD orientata verso l’elettrificazione completa e la sostenibilità.

Nel complesso, il mese di novembre segna una tappa importante nel percorso di sviluppo di BYD in Italia, confermando come la transizione verso l’elettrico possa tradursi in una crescita concreta e sostenuta. Il marchio cinese consolida così la propria posizione non solo come protagonista dell’innovazione tecnologica, ma anche come realtà ormai radicata e competitiva nel mercato nazionale.

Con numeri in costante ascesa e una gamma interamente elettrica, BYD si conferma come uno dei principali driver della trasformazione del settore automobilistico italiano, contribuendo in modo decisivo all’espansione della mobilità a zero emissioni.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Mercato Italia a novembre: ecco tutti i numeri di Toyota

Spettacolo

ATARDE torna dal silenzio del mare con “piccola ostrica”, un viaggio tra fragilità e meraviglia

Motori

Jeep Avenger guida il mercato SUV italiano e conferma la leadership nel 2025

Motori

DS Automobiles lancia le edizioni limitate DS PERFORMANCE Line: design sportivo e intelligenza artificiale

Motori

Leapmotor conquista novembre: record di immatricolazioni e crescita costante in Italia

Spettacolo

GEOLIER annuncia “081”: il suo nuovo singolo fuori ovunque venerdì 5 dicembre.

Motori

BYD: quota record al 2,8%, leader in Italia tra elettrico e ibrido

Motori

FIAT e Fiat Professional guidano il mercato italiano a novembre e nei primi 11 mesi dell’anno

Spettacolo

“80 Buon Compleanno Ivan – Live in Teramo”: un disco celebra l’eredità di Ivan Graziani

Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Tecnologia

LG porta in Italia il nuovo proiettore CineBeam S: il cinema 4K entra in casa

Spettacolo

Mannarino annuncia il ritorno live nel 2026: nuove date nei principali festival italiani

Motori

Alfa Romeo celebra il Quadrifoglio con le nuove Giulia e Stelvio “Collezione”

Spettacolo

Annalisa infiamma i palasport con “Ma noi siamo fuoco – Capitolo I”: domani il debutto al PalaSele

Motori

Nuova Mazda CX-5: Google integrato e architettura elettronica evoluta per l’abitacolo del futuro

Spettacolo

Tommaso Paradiso debutta in gara al Festival di Sanremo

Motori

Nuovo SUV Citroën C5 Aircross finalista del Car of the Year 2026 e protagonista a Milano

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Spettacolo

Milva: online il video di “Amore vista pioggia”

Spettacolo

Bong Joon Ho torna alla fantascienza con “Mickey 17”: prima TV su Sky Cinema
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Mercato Italia a novembre: ecco tutti i numeri di Toyota

Il mese di novembre conferma il successo di Toyota sul mercato automobilistico italiano. Il marchio giapponese continua a imporsi come principale tra gli importatori,...

41 minuti ago

Motori

Jeep Avenger guida il mercato SUV italiano e conferma la leadership nel 2025

Con novembre si consolida il successo di Jeep nel panorama automobilistico nazionale. Secondo l’elaborazione di Dataforce, Jeep Avenger è il SUV più venduto in...

48 minuti ago

Motori

DS Automobiles lancia le edizioni limitate DS PERFORMANCE Line: design sportivo e intelligenza artificiale

DS Automobiles annuncia l’arrivo della nuova Limited Edition DS PERFORMANCE Line, disponibile sui modelli DS 3, N°4 e DS 7. Gli ordini apriranno ufficialmente...

49 minuti ago

Motori

Leapmotor conquista novembre: record di immatricolazioni e crescita costante in Italia

Leapmotor chiude il mese di novembre con un risultato da primato nel mercato automobilistico italiano. La giovane casa automobilistica specializzata nella mobilità elettrica, attiva...

53 minuti ago