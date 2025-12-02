BYD: quota record al 2,8%, leader in Italia tra elettrico e ibrido

Nel mese di novembre BYD ha raggiunto un risultato di grande rilievo nel panorama automobilistico italiano, registrando 3.524 immatricolazioni e ottenendo una quota di mercato record del 2,8%. Questo traguardo ha consentito al marchio di posizionarsi al 15° posto assoluto nel ranking generale delle vendite, consolidando la sua crescita e la sua presenza sul mercato nazionale.

Un successo che assume una portata ancora maggiore se si considera il percorso compiuto in poco tempo. In soli 15 mesi di presenza strutturata sul mercato italiano, BYD ha registrato una crescita superiore al 500%, un progresso che trova riscontro anche nei dati cumulativi del 2025, con circa 22.000 immatricolazioni nei primi 11 mesi. Un risultato tanto più significativo se si considera che la casa automobilistica cinese non include veicoli con motori termici nella propria gamma.

A ulteriore conferma della solidità delle proprie strategie, BYD si è confermata leader assoluta nel segmento dei veicoli completamente elettrici, con una quota del 17,2%. Anche nel comparto elettrificato, che comprende sia veicoli elettrici sia ibridi, la performance è rimasta ai vertici, con una quota mensile del 14,8%.

Uno dei principali protagonisti di questi risultati è la BYD DOLPHIN SURF, che si è affermata come la vettura completamente elettrica più venduta in Italia nel mese di riferimento. Questo modello, apprezzato per le sue prestazioni e l’efficienza nella mobilità urbana, rappresenta l’emblema della strategia di BYD orientata verso l’elettrificazione completa e la sostenibilità.

Nel complesso, il mese di novembre segna una tappa importante nel percorso di sviluppo di BYD in Italia, confermando come la transizione verso l’elettrico possa tradursi in una crescita concreta e sostenuta. Il marchio cinese consolida così la propria posizione non solo come protagonista dell’innovazione tecnologica, ma anche come realtà ormai radicata e competitiva nel mercato nazionale.

Con numeri in costante ascesa e una gamma interamente elettrica, BYD si conferma come uno dei principali driver della trasformazione del settore automobilistico italiano, contribuendo in modo decisivo all’espansione della mobilità a zero emissioni.