BYD rafforza la struttura manageriale in Italia con due nuove nomine

BYD, leader globale nella mobilità elettrica e protagonista dell’innovazione sostenibile, continua il proprio percorso di crescita e consolidamento sul mercato italiano attraverso un importante rafforzamento della propria struttura manageriale.

A partire dallo scorso 7 gennaio, l’azienda ha annunciato le nomine di Filippo Savi come Sales Director e di Daniela Bertone come Fleet Key Account & Remarketing Director. Entrambi avranno un ruolo strategico nel presidiare il mercato nazionale e nel supportare la rete commerciale di BYD Italia in una fase di forte espansione nel settore della mobilità elettrica.

Filippo Savi apporterà la propria esperienza nella gestione delle vendite e nello sviluppo commerciale, contribuendo all’obiettivo dell’azienda di ampliare la presenza dei veicoli elettrici BYD sul territorio italiano. Daniela Bertone, grazie alla sua competenza nei settori fleet e remarketing, sarà invece impegnata nel potenziamento delle relazioni con le flotte aziendali e nel consolidamento dei programmi di fidelizzazione dei clienti.

Entrambi i manager operano all’interno dell’organizzazione guidata da Alessandro Grosso, Country Manager di BYD & DENZA Italy, che sovrintende alle attività nazionali del gruppo. La nuova squadra manageriale punta a rafforzare la posizione di BYD come punto di riferimento della transizione elettrica nel mercato automobilistico italiano, un ambito in cui l’azienda ha già ottenuto importanti risultati a livello globale.

Queste nomine rappresentano un passo significativo nel percorso di sviluppo di BYD in Italia, confermando l’impegno dell’azienda nel promuovere un modello di mobilità sempre più sostenibile e innovativo, in linea con la propria missione globale di rendere la tecnologia verde accessibile a tutti.