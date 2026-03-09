BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Il leader mondiale dei veicoli a nuova energia, BYD, annuncia una doppia innovazione destinata a ridefinire i limiti della mobilità elettrica: la tecnologia proprietaria FLASH Charging e la seconda generazione della sua iconica Blade Battery.

Queste due soluzioni, integrate in un unico ecosistema tecnologico, promettono di eliminare definitivamente una delle principali barriere alla diffusione su larga scala dei veicoli elettrici: i tempi di ricarica. Secondo i dati comunicati dall’azienda, una ricarica dal 10% al 70% richiede appena cinque minuti, mentre dal 10% al 97% bastano solo nove minuti. Numeri che segnano un punto di svolta per l’intero settore, avvicinando sempre più la ricarica elettrica ai tempi di un tradizionale rifornimento di carburante.

La tecnologia FLASH Charging è in grado di erogare fino a 1.500 kW attraverso un singolo connettore, garantendo performance elevate e stabilità anche in condizioni estreme. Abbinata alla nuova Blade Battery 2.0, offre efficienza, sicurezza e durata senza precedenti.

Un altro aspetto significativo è l’arrivo in Europa della Blade Battery 2.0, che sarà introdotta a partire dai modelli DENZA nel mese di aprile. La versione RWD Long Range sarà basata su un’architettura 1000V e potrà garantire fino a circa 800 km di autonomia. La produzione dei modelli destinati al mercato europeo è prevista per agosto, con prime consegne entro l’inizio dell’ultimo trimestre del 2024.

BYD conferma così la sua strategia globale di espansione, investendo non solo nella tecnologia ma anche nelle infrastrutture. In Cina è stato avviato un piano per la realizzazione di 20.000 stazioni di ricarica entro la fine del 2026. Parallelamente, è già in fase di sviluppo un piano di installazione in Europa che punterà su diffusione e capillarità, per creare una rete in grado di supportare efficacemente la prossima generazione di veicoli elettrici.

Con queste innovazioni, BYD consolida il suo ruolo da protagonista nel settore della mobilità sostenibile, proponendo soluzioni che combinano efficienza, autonomia e rapidità di utilizzo. L’obiettivo è chiaro: rendere l’esperienza dei veicoli elettrici accessibile, conveniente e immediata per un pubblico sempre più vasto.