BYD sceglie Gioia Tauro come nuovo hub logistico per il Centro-Sud Italia

BYD prosegue il proprio percorso di sviluppo in Italia con l’avvio operativo di una nuova fase organizzativa nel settore logistico. L’azienda ha individuato il porto di Gioia Tauro come hub strategico per la gestione e la distribuzione dei veicoli destinati al Centro e Sud del Paese, grazie a una collaborazione con Automar S.p.A., operatore di rilievo nel campo della logistica automotive.

Secondo quanto comunicato, la scelta di Gioia Tauro risponde all’obiettivo di ottimizzare i flussi logistici sul territorio nazionale, valorizzando la posizione geografica dello scalo calabrese e la sua capacità di gestire alti volumi di traffico. Una decisione che consente a BYD di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano, assicurando una rete di distribuzione più efficiente e capillare.

L’accordo con Automar S.p.A. rappresenta un passo significativo verso una gestione più integrata e moderna della catena logistica. La collaborazione permetterà di garantire velocità, flessibilità e continuità operativa nelle consegne dei veicoli, elementi fondamentali per un settore, quello dell’automotive, sempre più orientato alla rapidità e alla sostenibilità dei processi.

L’iniziativa conferma l’impegno di BYD nel rafforzare la propria infrastruttura europea, puntando su soluzioni logistiche avanzate e su partnership locali capaci di offrire know-how e affidabilità. Con la centralità di Gioia Tauro, il brand intende migliorare ulteriormente la disponibilità dei propri veicoli sul mercato italiano, sostenendo la domanda crescente e assicurando ai clienti tempi di consegna ridotti.

La nuova organizzazione rappresenta dunque un tassello strategico per il futuro del marchio in Italia, in linea con la filosofia di innovazione e efficienza che caratterizza la sua espansione nel settore automobilistico europeo.