BYD: SEAL 6 DM-i e SEAL 6 DM-i TOURING ottengono le cinque stelle Euro NCAP

Le nuove berline e wagon ibride plug-in di BYD raggiungono il massimo punteggio nei test di sicurezza europei. Un risultato che conferma la solidità e l’affidabilità del marchio cinese, sempre più presente nel mercato del Vecchio Continente.

BYD SEAL 6 DM-i e la sua variante wagon, SEAL 6 DM-i TOURING, hanno ottenuto il punteggio massimo di cinque stelle negli ultimi test Euro NCAP, la valutazione indipendente di riferimento che misura la sicurezza dei veicoli venduti in Europa. Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di BYD, che punta a offrire prodotti di qualità con elevati standard di sicurezza e tecnologia.

Si tratta, di fatto, del nono punteggio massimo Euro NCAP ottenuto da BYD da quando il marchio ha debuttato nel mercato europeo dei veicoli passeggeri nel 2022. “La valutazione della SEAL 6 DM-i conferma ulteriormente le qualità e la sicurezza dei modelli BYD”, sottolinea la comunicazione ufficiale.

Il più recente riconoscimento segue quello della DOLPHIN SURF, anch’essa premiata con cinque stelle nei test di sicurezza. A questi risultati si aggiungono i massimi punteggi ottenuti da DOLPHIN, ATTO 3, SEAL, SEAL U, SEAL U DM-i, TANG e SEALION7, completando così una lista che testimonia l’approccio coerente del costruttore verso la sicurezza e la qualità costruttiva.

Con questa nuova doppia certificazione, BYD conferma la propria determinazione nell’espandere la gamma in Europa, puntando non solo sull’efficienza dei propulsori elettrificati ma anche su un livello di protezione per passeggeri e utenti della strada in linea con i più alti standard internazionali. Le cinque stelle Euro NCAP rappresentano dunque un importante segnale per i consumatori europei, sempre più attenti alla sicurezza e alla sostenibilità nella scelta della propria vettura.

Il marchio prosegue così la sua crescita sul mercato, costruendo una reputazione fondata su innovazione, sicurezza e qualità, elementi chiave del suo posizionamento nel competitivo scenario automobilistico europeo.