BYD SEAL U DM-i Comfort: il SUV ibrido con un’autonomia record di 1.125 km

BYD, leader globale nella mobilità elettrificata, amplia la sua offerta con il nuovo SEAL U DM-i Comfort, una versione che combina efficienza, autonomia da primato e dotazioni premium. Il nuovo SUV ibrido plug-in si distingue per un’autonomia complessiva fino a 1.125 km, riducendo drasticamente la necessità di ricariche frequenti e garantendo viaggi più lunghi con il massimo comfort.

Grazie alla tecnologia DM-i (Dual Mode Intelligence) e alla nuova batteria da 26,6 kWh, il BYD SEAL U DM-i Comfort offre un’autonomia elettrica pura di 125 km, superando ampiamente i 70 km della versione Design e gli 80 km della Boost. Questa configurazione permette di percorrere lunghe distanze con una gestione intelligente dell’energia, rendendolo un modello ideale sia per la città che per i viaggi extraurbani.

Il nuovo SEAL U DM-i Comfort si distingue per un allestimento full optional già di serie. L’infotainment con touchscreen girevole da 15,6” offre un’interazione intuitiva e personalizzata con il veicolo, mentre i sedili in pelle riscaldati e ventilati assicurano il massimo comfort in qualsiasi stagione. Il design è impreziosito da cerchi in lega, un ampio tetto panoramico e una pompa di calore, che migliorano l’efficienza e l’esperienza di viaggio.

La versione Comfort eredita il pacchetto di sicurezza avanzato della gamma SEAL U DM-i, garantendo protezione a 360°. La guida autonoma di livello 2 supporta attivamente il conducente durante ogni viaggio, mentre la frenata automatica d’emergenza e il Lane Keeping Assist contribuiscono a evitare collisioni e a mantenere il veicolo stabile in carreggiata. Per una sicurezza ancora maggiore, il Blind Spot Detection e il Rear Cross Traffic Alert riducono i rischi nelle manovre di sorpasso e retromarcia.

Grazie alla sua autonomia estesa e ai vantaggi fiscali riservati ai veicoli ibridi plug-in, il BYD SEAL U DM-i Comfort rappresenta una soluzione ideale per chi percorre lunghe distanze e per le flotte aziendali che desiderano un veicolo efficiente, sostenibile e dotato delle più moderne tecnologie.