BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

La BYD Seal U DM-i rappresenta un punto di svolta significativo nel panorama dei SUV ibridi plug-in. Una vettura che punta tutto su efficienza, comfort e tecnologia e su un rapporto qualità/prezzo davvero interessante. Ma come si comporta davvero su strada? Noi l’abbiamo provata in configurazione Comfort.

La Seal U DM-i si presenta con dimensioni importanti, pari a 4,77 metri di lunghezza, che la collocano nel cuore del segmento D-SUV. Il linguaggio stilistico “Ocean Design”, già visto su altri modelli del brand, qui evolve in chiave più matura, con linee fluide e proporzioni ben bilanciate.

Su strada trasmette solidità e una certa impronta premium, con un frontale pulito e una silhouette armoniosa. Non è un SUV aggressivo, ma punta su eleganza e razionalità, elementi che la rendono adatta a un pubblico ampio, soprattutto familiare.

Salendo a bordo si percepisce subito il salto qualitativo. L’abitacolo è ampio, ben rifinito e progettato per il comfort nei lunghi viaggi. Il protagonista è il display touchscreen rotante da 15,6 pollici, vero centro di controllo del sistema infotainment, accompagnato da connettività completa e aggiornamenti over-the-air.

I sedili anteriori offrono regolazioni elettriche, ventilazione e riscaldamento, mentre nella seconda fila lo spazio è abbondante grazie al passo generoso. Anche la capacità di carico è uno dei punti di forza, con un bagagliaio che può arrivare fino a 1.440 litri. Il risultato è un ambiente silenzioso e luminoso, impreziosito dalla presenza del tetto panoramico.

Il sistema Plug-in DM-i (Dual Mode Intelligence) su cui può contare è composto da un motore endotermico 4 cilindri di 1,5 litri da 72 kW (98 CV) abbinato ad un’unità elettrica da 145 kW (197 CV). Complessivamente, a disposizione ci sono 160 kW (218 CV) e 300 Nm di coppia. In termini di prestazioni, BYD Seal U DM-i Comfort accelera da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 170 km/h.

L’aspetto più interessante della nuova BYD Seal U DM-i in versione Comfort è senza dubbio l’autonomia. Il SUV cinese è dotato di una nuova batteria da 26,6 kWh che permette di percorrere 125 km in modalità completamente elettrica, un netto miglioramento rispetto alle altre versioni della gamma, comunque già capaci di raggiungere 85 km circa. Un valore da super hybrid che, abbinato all’efficienza del motore termico, porta l’autonomia complessiva fino a oltre 1000 km. Tutte le versioni del BYD SEAL U DM-i offrono una capacità di ricarica di 11 kW in corrente alternata trifase (CA) e di 18 kW in corrente continua (CC). Il tempo di ricarica in corrente continua (30-80%) è di appena 35 minuti.

Nel traffico cittadino la Seal U DM-i esprime al meglio le sue qualità. La marcia in elettrico rende l’auto silenziosa e rilassante, con partenze sempre pronte e senza strappi. Anche nelle situazioni di traffico intenso, la fluidità del sistema ibrido contribuisce a ridurre lo stress alla guida.

Sulle strade extraurbane emerge il buon lavoro dell’elettronica, con un passaggio tra motore elettrico e termico quasi impercettibile. Il comfort rimane elevato e la vettura si dimostra ben equilibrata, privilegiando sempre una guida morbida e progressiva.

In autostrada la Seal U DM-i convince per insonorizzazione e stabilità. Le sospensioni assorbono bene le asperità dell’asfalto e rendono i lunghi viaggi poco affaticanti. La scelta è chiara, con un assetto orientato più al comfort che alla dinamica pura.

La dotazione tecnologica include tutti i principali sistemi di assistenza alla guida, con funzioni avanzate che supportano il conducente sia nei lunghi viaggi sia nella guida quotidiana. Il livello complessivo è in linea con i principali competitor europei e contribuisce ad aumentare la sensazione di sicurezza a bordo.

La BYD Seal U DM-i è un SUV plug-in che convince per comfort, tecnologia e autonomia, posizionandosi come una proposta estremamente interessante nel panorama attuale. Non punta sulla sportività, ma su un’esperienza di guida rilassata, efficiente e adatta alla vita di tutti i giorni.