BYD SEALION 7 conquista le cinque stelle Euro NCAP

Il nuovo SUV completamente elettrico BYD SEALION 7 ha ottenuto il prestigioso riconoscimento delle cinque stelle nella valutazione di sicurezza Euro NCAP. Questo risultato non solo conferma l’impegno di BYD verso la sicurezza automobilistica, ma stabilisce anche un nuovo punto di riferimento nel settore.

Il BYD SEALION 7 ha dimostrato prestazioni eccezionali in tutte e quattro le categorie chiave valutate da Euro NCAP: protezione degli occupanti adulti, protezione dei bambini, protezione degli utenti vulnerabili della strada e assistenza alla sicurezza. In particolare, il SUV ha ottenuto risultati straordinari nelle prove relative alla protezione degli occupanti, con un punteggio dell’87% per la protezione degli adulti.

Un risultato ancora più notevole è il punteggio del 93% ottenuto dal SEALION 7 nella protezione dei bambini. Questa valutazione eguaglia il punteggio percentuale più alto registrato in questa categoria negli ultimi nove anni, consolidando la reputazione del SEALION 7 come veicolo ideale per le famiglie. Euro NCAP ha evidenziato la protezione massima offerta dal veicolo in caso di impatti frontali e laterali per tutte le parti critiche del corpo dei manichini di bambini di 10 e 6 anni.

Il BYD SEALION 7 è dotato di tecnologie avanzate che contribuiscono alla sua eccellente performance di sicurezza. Il rapporto Euro NCAP sottolinea l’efficacia del sistema di frenata automatica d’emergenza, capace di rilevare anche pedoni e motociclisti, e la presenza di sistemi di mantenimento della corsia e assistenza alla velocità. Inoltre, il veicolo è equipaggiato con un sistema di rilevamento della presenza di bambini che emette un avviso se un bambino o un neonato viene lasciato a bordo.