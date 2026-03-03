BYD segna un nuovo record in Italia: febbraio 2026 mese migliore di sempre per le immatricolazioni

Febbraio 2026 rappresenta una tappa fondamentale per il percorso di crescita di BYD in Italia, con risultati che confermano l’interesse del mercato e la solidità tecnologica del marchio. Nel mese, il costruttore cinese ha registrato 4.110 immatricolazioni, segnando il miglior risultato mensile dall’ingresso nel mercato italiano. La quota di mercato ha raggiunto il 2,6%, in aumento sia rispetto a gennaio (+0,1 punti percentuali) sia rispetto a febbraio dello scorso anno (+1,6 p.p.).

Il dato più significativo arriva dal comparto delle ibride plug-in, dove BYD conquista la prima posizione nel segmento con 3.114 immatricolazioni e una quota del 24,8%. Un risultato che consolida la strategia del marchio nel settore dell’elettrificazione e conferma il crescente apprezzamento dei consumatori italiani per la tecnologia DM-i.

Nel ranking di segmento, 3 dei primi 5 modelli plug-in hybrid venduti in Italia sono BYD. In particolare, spiccano il SEAL U DM-i, leader assoluto della categoria, e l’ATTO 2 DM-i, che si posiziona al secondo posto. Questo dato sottolinea la rapidità con cui il costruttore ha saputo guadagnare fiducia e visibilità in un mercato sempre più competitivo.

Guardando al cumulato dei primi due mesi del 2026, BYD si conferma al primo posto nel comparto elettrico e plug-in hybrid, con 7.662 immatricolazioni complessive e una quota di mercato del 16,5%. Numeri che evidenziano un percorso di crescita costante e un consolidamento del marchio tra i protagonisti del panorama automobilistico nazionale.

Un’ulteriore conferma del successo del produttore arriva dal lancio dell’ATTO 2 DM-i, che ancora prima della presentazione ufficiale in Italia riesce a occupare il secondo posto nel segmento plug-in hybrid. Questo traguardo dimostra il forte interesse del pubblico e la qualità percepita della tecnologia sviluppata da BYD.

Per celebrare l’arrivo del nuovo modello e offrire al pubblico l’occasione di scoprirlo da vicino, BYD organizzerà due fine settimana di porte aperte dedicati: il 14–15 marzo e il 21–22 marzo. Sarà un momento di incontro pensato per avvicinare ulteriormente la clientela e consolidare il legame tra marchio e mercato.

I dati di febbraio rafforzano dunque la presenza di BYD in Italia e aprono una nuova fase di espansione, confermando l’ambizione del brand di diventare un punto di riferimento nel settore della mobilità elettrificata.