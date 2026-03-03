Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

BYD segna un nuovo record in Italia: febbraio 2026 mese migliore di sempre per le immatricolazioni

Published

Febbraio 2026 rappresenta una tappa fondamentale per il percorso di crescita di BYD in Italia, con risultati che confermano l’interesse del mercato e la solidità tecnologica del marchio. Nel mese, il costruttore cinese ha registrato 4.110 immatricolazioni, segnando il miglior risultato mensile dall’ingresso nel mercato italiano. La quota di mercato ha raggiunto il 2,6%, in aumento sia rispetto a gennaio (+0,1 punti percentuali) sia rispetto a febbraio dello scorso anno (+1,6 p.p.).

Il dato più significativo arriva dal comparto delle ibride plug-in, dove BYD conquista la prima posizione nel segmento con 3.114 immatricolazioni e una quota del 24,8%. Un risultato che consolida la strategia del marchio nel settore dell’elettrificazione e conferma il crescente apprezzamento dei consumatori italiani per la tecnologia DM-i.

Nel ranking di segmento, 3 dei primi 5 modelli plug-in hybrid venduti in Italia sono BYD. In particolare, spiccano il SEAL U DM-i, leader assoluto della categoria, e l’ATTO 2 DM-i, che si posiziona al secondo posto. Questo dato sottolinea la rapidità con cui il costruttore ha saputo guadagnare fiducia e visibilità in un mercato sempre più competitivo.

Guardando al cumulato dei primi due mesi del 2026, BYD si conferma al primo posto nel comparto elettrico e plug-in hybrid, con 7.662 immatricolazioni complessive e una quota di mercato del 16,5%. Numeri che evidenziano un percorso di crescita costante e un consolidamento del marchio tra i protagonisti del panorama automobilistico nazionale.

Un’ulteriore conferma del successo del produttore arriva dal lancio dell’ATTO 2 DM-i, che ancora prima della presentazione ufficiale in Italia riesce a occupare il secondo posto nel segmento plug-in hybrid. Questo traguardo dimostra il forte interesse del pubblico e la qualità percepita della tecnologia sviluppata da BYD.

Per celebrare l’arrivo del nuovo modello e offrire al pubblico l’occasione di scoprirlo da vicino, BYD organizzerà due fine settimana di porte aperte dedicati: il 14–15 marzo e il 21–22 marzo. Sarà un momento di incontro pensato per avvicinare ulteriormente la clientela e consolidare il legame tra marchio e mercato.

I dati di febbraio rafforzano dunque la presenza di BYD in Italia e aprono una nuova fase di espansione, confermando l’ambizione del brand di diventare un punto di riferimento nel settore della mobilità elettrificata.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Fedez & Masini, duetto inedito con Hauser: “Meravigliosa Creatura” illumina la serata cover di Sanremo 2026

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

MG Motor accelera sul noleggio a lungo termine in Italia grazie alla partnership strategica con Ayvens

Spettacolo

Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

Motori

Suzuki e FIPSAS lanciano la Suzuki Fishing Cup 2026: nasce il trofeo dedicato alla pesca sportiva d’altura

Spettacolo

Eros Ramazzotti annuncia la leg europea 2027: un nuovo capitolo del tour mondiale “Una storia importante”

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Caberg DRIFT EVO II Carbon: arrivano le nuove versioni M SPORT e CBR per il 2026

Motori

BMW Motorrad svela la BMW R 1300 R Superhooligan: omaggio ai 50 anni della vittoria a Daytona

Tecnologia

Samsung al MWC 2026: l’AI al centro della nuova strategia globale

Tecnologia

TCL porta al MWC 2026 una nuova era di innovazione umana e visiva

Motori

Toyota conferma la leadership tra i marchi esteri e domina il mercato full hybrid

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: gli artisti crescono del 350% e la playlist è la più ascoltata al mondo

Tecnologia

OPPO Find X9 Ultra farà il suo debutto globale: l’Europa tra i primi mercati

Società

Papà Pig corre la Maratona di Londra per la Giornata Mondiale dell’Udito

Motori

Jeep Avenger domina il mercato italiano: il SUV più venduto e il B-SUV elettrico leader a febbraio

Motori

Lancia Delta HF Integrale: il mito del rally protagonista a Bruxelles

Motori

Leapmotor domina il mercato elettrico italiano a febbraio con oltre 5.000 immatricolazioni

Moda

ASICS presenta la nuova collezione NAGINO: libertà di movimento e stile in campo

Motori

BYD segna un nuovo record in Italia: febbraio 2026 mese migliore di sempre per le immatricolazioni

Motori

Stellantis cresce del 27,7% in Italia a febbraio e consolida la leadership nel mercato automobilistico

Motori

Opel protagonista a “Scherzi a Parte” con Corsa e Frontera

Motori

La nuova Mazda CX-5 arriva nelle concessionarie italiane con un’offerta esclusiva

Spettacolo

Kid Yugi domina ancora: “Anche gli eroi muoiono” è doppio Platino e resta al n.1 per la quarta settimana

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Apollo Tyres inaugura il nuovo impianto di test invernali a Ivalo: un passo decisivo verso l’eccellenza
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Moda

Caberg DRIFT EVO II Carbon: arrivano le nuove versioni M SPORT e CBR per il 2026

Caberg amplia la gamma del DRIFT EVO II Carbon con due nuove configurazioni cromatiche pensate per rafforzarne il posizionamento nel segmento sport-touring di alta...

1 ora ago

Motori

BMW Motorrad svela la BMW R 1300 R Superhooligan: omaggio ai 50 anni della vittoria a Daytona

In occasione dell’84° weekend della Daytona 200, in programma dal 5 al 7 marzo 2026, BMW Motorrad presenta la spettacolare BMW R 1300 R...

1 ora ago

Motori

Toyota conferma la leadership tra i marchi esteri e domina il mercato full hybrid

A febbraio, il mercato automobilistico italiano registra una crescita complessiva del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, proseguendo il trend positivo iniziato a...

3 ore ago

Motori

Lancia Delta HF Integrale: il mito del rally protagonista a Bruxelles

Dal 27 febbraio al 19 aprile 2026 il prestigioso museo Autoworld di Bruxelles ospita la mostra “Lancia 120 Years – Innovation Through Italian Design”,...

4 ore ago